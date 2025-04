By mieć pewność



Ostateczna diagnostyka raka tarczycy polega na przeprowadzeniu biopsji, czyli wbiciu igły w guzek tarczycy. Niejednokrotnie ostateczną diagnozę stawia lekarz dopiero po usunięciu guzka. Usunięty guzek zostaje obejrzany pod mikroskopem przez histopatologa, który następnie określa czy guzek jest łagodny (prawie 99% przypadków), czy złośliwy. Patolog określa również z jakim rodzajem nowotworu mamy do czynienia. Od tego z jakim rodzajem komórek nowotworowych mamy do czynienia zależy dalsze postępowanie.

Operacja

Czasami oprócz guzka usuwa się jeden lub obydwa płaty tarczycy. O usunięciu tarczycy decyduje lekarz podczas operacji. Chirurg dochodzi również do węzłów chłonnych szyi, by sprawdzić czy znajdują się w nich komórki nowotworowe. Jeżeli węzły chłonne są zaatakowane przez nowotwór, lekarz podejmuje decyzję o ich usunięciu.

Przeczytaj: Nie bój się operacji tarczycy!

Rakobójcze promienie

Po około 4-6 tygodniach od operacji pacjent przechodzi terapię jodem promieniotwórczym. Jod podaje się w celu zniszczenia pozostałości tkanek tarczycy. Wybiórczość jodu w stosunku do tarczycy nie pozwala na zniszczenie innych tkanek.

Po podaniu jodu radioaktywnego pacjent musi pozostać w szpitalu, gdyż jod, który otrzymał pozostaje aktywny. Niebezpieczne są również ekstrementy pacjenta, dlatego kał i mocz muszą być odpowiednio utylizowane. W kolejnych dniach niewskazany jest również kontakt z innymi ludźmi, a w szczególności z kobietami w ciąży.

Przeczytaj: Jakie badania przy podejrzeniu raka tarczycy?

Farmakoterapia

Po około 1-2 tygodniach po terapii radioaktywnej, pacjent zaczyna przyjmować hormony tarczycy. Człowiek nie jest w stanie żyć bez hormonów tarczycy, dlatego pacjent musi przyjmować leki do końca życia. Terapia lekami zawierającymi hormony tarczycy jest bardzo powszechna i bezpieczna.

Follow-up

Raz na 6-12 miesięcy pacjent powinien wybrać się na wizytę kontrolną u endokrynologa, aby w badaniach krwi określić poziom hormonów. Jest to ważne dla określenia dawkowania leków oraz upewnienia się, że tkanka nowotworowa nie odrasta.

Twój lekarz określi dokładne terminy wizyt. Pamiętaj, by zgłaszać się na nie regularnie.