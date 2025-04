Wole może zostać rozpoznane podczas rutynowego badania, kiedy to lekarz badając dotykiem szyję stwierdza, że gruczoł tarczowy jest powiększony, bądź też że w jego obrębie wyczuwalny jest pojedynczy guzek (nawet jeśli wielkość tarczycy jest prawidłowa). Dokładna ocena wola wymaga wykonania USG tarczycy oraz określenia czynności hormonalnej gruczołu (stężenia TSH i hormonów tarczycy we krwi).

Wole miąższowe

Gdy gruczoł tarczowy jest powiększony, a w badaniu ultrasonograficznym nie są widoczne duże zmiany ogniskowe (guzki), rozpoznawane jest wole miąższowe. Dawniej najczęstszą jego przyczyną był niedobór jodu, obecnie spotykane jest głównie w chorobach autoimmunologicznych tarczycy (choroba Hashimoto).

Wole guzkowe

Wole guzkowe jest rozpoznawane, gdy w powiększonym gruczole tarczowym stwierdzona zostaje obecność zmian ogniskowych (guzków) a także wtedy, gdy w obrębie niepowiększonego gruczołu lekarz wykryje wyczuwalny dotykiem guzek. Wole guzkowe może rozwijać się na podłożu istniejącego wcześniej wola miąższowego.

Wole naczyniowe

Wole naczyniowe lekarz rozpoznaje osłuchując i badając gruczoł tarczowy dotykiem – wysłuchuje wzmożony przepływ naczyniowy i wyczuwa jego drżenie. Obecność wola naczyniowego jest charakterystyczna dla choroby Gravesa-Basedowa.

Wole zamostkowe

W warunkach prawidłowych tarczyca położona jest w środkowo-dolnej części szyi. Jeśli natomiast przynajmniej 1/3 gruczołu położona jest poniżej górnego brzegu mostka, mówi się o wolu zamostkowym. Ultrasonografia nie pozwala na dokładne zbadanie tak zlokalizowanej tarczycy, dlatego też przy podejrzeniu wola zamostkowego wykonywana jest scyntygrafia tarczycy.

Wole toksyczne i nietoksyczne

Określenia wola – toksyczne i nietoksyczne odnoszą się do czynności powiększonego gruczołu tarczowego. Jeśli pomimo zwiększonych rozmiarów tarczyca wytwarza prawidłowe ilości hormonów, wole takie określane jest mianem „nietoksycznego”. Wole, które produkuje nadmierne ilości hormonów tarczycy, to z kolei wole toksyczne.

