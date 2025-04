Tarczyca jest nieparzystym gruczołem wydzielania wewnętrznego. Gruczoł ten leży bezpośrednio pod skórą, poniżej wypukłej chrząstki znajdującej się w przedniej części szyi. Dzięki takiemu umiejscowieniu można szybko zauważyć ewentualne powiększanie się tego narządu.

Tarczyca produkuje niezbędne dla życia hormony, takie jak: trójjodotyronina (T3), tyroksyna (T4) i kalcytonina (Ct). Gruczoł ten wydziela również tyreoglobulinę (Tg).

Trójjodotyronina (T3)

Hormon ten jest szczególnie istotny w okresie rozwoju ośrodkowego układu nerwowego. Niedobór tego hormonu w okresie niemowlęcym może prowadzić do nieodwracalnych zmian w mózgu, czego następstwem może być niedorozwój umysłowy.

Tyroksyna (T4)

Jest bardzo ważna dla rozwoju psychicznego i fizycznego młodych organizmów. Poprzez regulację czynności gruczołów płciowych wpływa również na laktację i rozród. Niedobór tyroksyny może być przyczyną tzw. kretynizmu u dzieci. U dorosłych prowadzi do ogólnego osłabienia i spowolnienia organizmu. Nadmiar tego hormonu świadczy o nadczynności tarczycy i również ma niekorzystne konsekwencje.

Kalcytonina (Ct)

Powoduje ona obniżenie poziomu wapnia we krwi m.in. przez odkładanie się tego pierwiastka w kościach, co zapobiega osteoporozie.

Tyreoglobulina (Tg)

Hormon produkowany jest zarówno przez komórki prawidłowo funkcjonującej tarczycy, jak i przez gruczoł zmieniony nowotworowo. Znaczące przekroczenie normy stężenia tyreoglobuliny we krwi jest traktowane jako wskaźnik nowotworów tarczycy.

