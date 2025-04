USG jest najczęściej wykorzystywanym badaniem obrazującym tarczycę. Jest ono bezpieczne, powszechnie dostępne, stosunkowo tanie i niewymagające żadnego specjalnego przygotowania pacjenta.

Kiedy wykonywane jest badanie USG?

USG tarczycy zwykle nie jest pierwszym etapem rozpoznawania chorób tego narządu. Jego wykonanie jest zlecane, gdy:

lekarz, badając dotykiem, gruczoł stwierdza istnienie nieprawidłowości,

pacjent odczuwa dolegliwości mogące wynikać z powiększenia tarczycy

wyniki badań hormonalnych budzą zastrzeżenia.

Ponadto USG jest zawsze wykonywane bezpośrednio przed biopsją tarczycy (czyli pobraniem materiału do badania mikroskopowego przy pomocy specjalnej igły ze strzykawką). Dzięki USG lekarz może dokładnie określić miejsce, z którego materiał ma być pobrany, a także kontrolować położenie igły, zwiększając tym samym precyzję biopsji.

USG tarczycy jest wykorzystywane nie tylko do diagnostyki, ale także do monitorowania leczenia oraz kontroli zmian, które wymagają wyłącznie obserwacji (przede wszystkim łagodnych guzków, wola guzkowego i in.).

Co zawiera opis badania USG?

Otrzymując opis badania USG, możemy dowiedzieć się z niego, jak położona jest tarczyca i jakie ma wymiary. Za prawidłową uznaje się objętość tarczycy, która nie przekracza 20 ml u kobiet i 25 ml u mężczyzn. Następną informacją, którą możemy odczytać z wyniku badania USG jest ocena tzw. echogeniczności miąższu tarczycy. W opisie USG znajduje się również informacja o tym, czy w tarczycy stwierdzono obecność zmian (guzków), a jeśli tak, to gdzie są one położone, jakie mają wymiary, czy ich wygląd sugeruje, że mogą mieć charakter nowotworowy.

Czy USG tarczycy pozwala na wykluczenie nowotworu?

USG tarczycy pozwala lekarzowi wykonującemu badanie ocenić, jakie jest prawdopodobieństwo, że dana zmiana w obrębie tarczycy jest nowotworem złośliwym. Nie pozwala natomiast postawić ostatecznej diagnozy, czy jest to zmiana łagodna, czy też złośliwa.

Dlatego jeśli guzek jest duży bądź jego wygląd w badaniu USG jest niepokojący (na przykład widoczne są w jego obrębie zwapnienia, jest on nieostro odgraniczony od miąższu tarczycy), konieczne jest wykonanie biopsji zmiany.