Zniekształcenie szyi – nie ukrywać, a diagnozować

Jeśli zauważymy zmianę kształtu naszej szyi czy też powiększenie się jej obwodu, nie powinniśmy zwlekać z wizytą u lekarza – problemu tego nie można traktować jedynie w kategoriach estetycznych. Deformacja taka wynikać może nie tylko ze wzrostu objętości tarczycy (wola), ale także choćby z powiększenia węzłów chłonnych, będącego manifestacją groźnej choroby.

Nieleczone wole z czasem zwykle powiększa się, stąd też nie warto liczyć, że problem ustąpi sam. Wręcz przeciwnie – będzie on narastał. W wielu przypadkach małe wole może być skutecznie leczone farmakologicznie, jeśli jednak osiągnie ono znaczne rozmiary, zacznie powodować dolegliwości uciskowe (m.in. na drogi oddechowe), konieczna może być operacja.

Jak się ubierać, by zakryć wole?

Osoby cierpiące z powodu wola powinny oczywiście unikać ubrań odsłaniających szyję. Wysmuklić pulchną szyję pomoże dekolt w kształcie litery „V”. Ze zrozumiałych powodów na wydekoltowaną bluzkę czy sukienkę nie będzie mogła sobie pozwolić osoba z wolem dużych rozmiarów.

Niewielkie wole można ukryć zakładając bluzkę, czy też żakiet ze stójką. Przydatne są także zwiewne szale i apaszki, które pomogą zamaskować niedoskonałości urody spowodowane powiększeniem tarczycy.

Biżuteria a wole

Najlepiej zrezygnować z wszelkiego typu ozdób, które niepotrzebnie zwracałyby uwagę na zniekształcony przez wole zarys szyi. Mowa tu przede wszystkim o przykuwających uwagę naszyjnikach czy zawieszkach na krótkich łańcuszkach, które powodują, że sprawia ona wrażenie jeszcze bardziej pulchnej i krótszej niż w rzeczywistości.

Stosunkowo dobrze będą natomiast wyglądać wisiory na długim rzemyku (łańcuszku) czy też długie korale. Optyczne wysmuklenie szyi pozwolą osiągnąć delikatne wiszące kolczyki. Do nich dobrać można efektowną bransoletkę. Pozwoli to odwrócić uwagę od niezbyt kształtnej szyi na rzecz innych atutów urody.

