Wole miąższowe nietoksyczne określane jest także jako wole proste oraz wole rozlane. Słowo „wole” oznacza powiększony gruczoł tarczowy lub guzek tarczycy wyczuwalny dotykiem. Wole miąższowe (w odróżnieniu od wola guzkowego) charakteryzuje się tym, że miąższ tarczycy oglądany w badaniu ultrasonograficznym jest jednorodny (nie ma w nim zmian ogniskowych, czyli guzków o średnicy przekraczającej 1cm).

Wole nietoksyczne nie zaburza prawidłowego funkcjonowania tarczycy. Oznacza to, że pomimo powiększenia gruczołu tarczowego, poziom wydzielanych przez niego hormonów mieści się w zakresie normy.

Jak dochodzi do rozwoju wola miąższowego nietoksycznego?

Dawniej za większość przypadków choroby odpowiedzialny był niedobór jodu. Wprowadzenie obowiązku jodowania soli w dużym stopniu rozwiązało ten problem. Obecnie najczęściej rozwój wola miąższowego nietoksycznego jest związany z przewlekłymi autoimmunologicznymi zapaleniami tarczycy. Zapalenia tarczycy wynikają z zaburzeń funkcjonowania układu odpornościowego, który komórki tarczycy własnego organizmu rozpoznaje jako obce i stara się je zniszczyć.

Jak objawia się wole miąższowe nietoksyczne?

Jak już wspomniano, choroba przebiega z prawidłową czynnością tarczycy – nie powoduje więc objawów niedoczynności ani nadczynności tego gruczołu. Może być tak (w przypadku niedużego wola), że nie występują żadne dolegliwości. Jeśli się pojawią, to wynikają one z ucisku powiększonego gruczołu tarczowego na otaczające go struktury szyi. Oprócz widocznej deformacji szyi oraz powiększenia jej obwodu, występować mogą także problemy z oddychaniem wynikające z ucisku wola na tchawicę. Bardzo duże wole powodować może także problemy z połykaniem.

Jak rozpoznać wole nietoksyczne?

Podstawowym badaniem pozwalającym rozpoznać obecność wola miąższowego nietoksycznego jest USG tarczycy. Wykazuje ono zwiększoną objętość gruczołu (powyżej 20 ml u kobiet i 25 ml u mężczyzn) oraz brak w jego obrębie zmian ogniskowych (guzków) o średnicy przekraczającej 1 cm. Wyniki badań hormonalnych (oznaczenie stężeń TSH oraz hormonów tarczycy) mieszczą się w granicach normy.

