Rodzaje wola

Wole tarczycy możemy podzielić na kilka typów w zależności od tego gdzie jest ono umiejscowione, czy w miąższu tarczycy znajdują się guzki, czy tarczyca ma prawidłową czynność hormonalną. W ten sposób możemy wyróżnić: wole miąższowe, guzkowe, naczyniowe, zamostkowe, toksyczne i nietoksyczne. Czym charakteryzują się różne typy wola?

Niedobór jodu

Do rozwoju wola może dochodzić w wyniku niedoboru jodu. W Polsce obszarem najbardziej narażonym na niedobory tego pierwiastka jest rejon południowy. Jakie są skutki zdrowotne niedoboru jodu? W jaki sposób na niedobór jodu reaguje tarczyca?

Jak rozpoznać wole?

Powiększone wole może dawać szereg nieprzyjemnych objawów. Oprócz powiększenia obwodu szyi można zaobserwować kłopoty z przełykaniem i oddychaniem. Z takimi problemami należy niezwłocznie udać się do lekarza, który oceni rozmiar wola w badaniu USG.

Leczenie wola

Wole można leczyć zachowawczo. Istnieją jednak sytuacje, w których operacja jest nieunikniona. Bezwzględnym wskazaniem do operacji jest obecność nowotworu złośliwego. W jakiej sytuacji należy przeprowadzić operację wola guzkowego toksycznego i wola miąższowego nietoksycznego?

Operacja wola

Podczas operacji najczęściej usuwany jest prawie cały gruczoł tarczowy. Objętość pozostałej tarczycy zajmuje jedynie 2-4 ml. Jak wygląda operacja usunięcia wola? Na jakie powikłania narażeni są operowani pacjenci?

Życie z wolem

Wole może prowadzić nie tylko do powiększenia szyi, ale i do jej zniekształcenia. Jak się ubierać, aby ukryć wole? Duże naszyjniki czy długie wisiory – dowiedz się, co wybrać, aby odwrócić uwagę od szyi.

