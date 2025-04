Masa za mostkiem



Wole zamostkowe oznacza powiększenie tarczycy, która w przynajmniej 50% znajduje się w klatce piersiowej za mostkiem. W przeciwieństwie do wola położonego wyżej, które rosnąc przez dłuższy czas powoduje przede wszystkim defekt kosmetyczny, wole zamostkowe już przy niewielkiej objętości powoduje poważne objawy u chorego. Wole to występuje u ok. 0,1% populacji naszego kraju.

Dokładna diagnoza



Wole takie wymaga bardzo szczegółowej diagnostyki. Należy określić dokładnie gdzie się rozrasta, czy uciska jakieś struktury i czy istnieje ryzyko, że znajdują się w nim zmiany nowotworowe. W większości przypadków guzki znajdujące się w wolu są zmianami łagodnymi.

W przypadku tego schorzenia stężenie hormonów tarczycy może być prawidłowe, podwyższone lub obniżone.

Ucisk na struktury



Wole zamostkowe zazwyczaj nie jest bolesne, ale jeśli urośnie do znacznych rozmiarów może prowadzić do poważnych objawów. Z przodu ograniczona mostkiem, z tyłu kręgosłupem i żebrami przestrzeń zamostkowa nie może się rozrastać, więc wole powoduje ucisk. Ponieważ w okolicy tarczycy znajduje się zarówno tchawica, przełyk jak i naczynia, rozrastający się twór może upośledzać podstawowe czynności życiowe. Pierwszymi objawami są trudności w oddychaniu. Następnie pojawiają się problemy z połkaniem, które związane są z uciskiem na przełyk. Pojawić się może również kaszel. Ponieważ wole nie jest widoczne na zewnątrz zazwyczaj lekarze doszukują się innych przyczyn występowania tych dolegliwości.

Przyczyny…



W przeszłości powiększenie tarczycy było najczęściej spowodowane brakiem jodu w diecie. W obecnych czasach w większości krajów jod dodawany jest do soli. W związku z tym rzadziej mamy do czynienia z powstawaniem wola. Obecnie w krajach rozwiniętych główną przyczyną wola są zaburzenia hormonalne. Do rozrostu tarczycy może również dojść podczas ciąży.

W krajach rozwijających się nadal istnieje problem niedostatku jodu w diecie.

Jak leczyć wole zamostkowe?



W przypadku wola zamostkowego stosuje się zabiegi operacyjne. W zależności od umiejscowienia zmiany konieczne może być przecięcie mostka. Operacje tego typu wykonuje się w ośrodkach zajmujących się chirurgią klatki piersiowej.