Polska (a zwłaszcza jej południowe rejony) jest obszarem występowania niedoborów tego pierwiastka, stąd też konieczność stałego prowadzenia profilaktyki jodowej, która pozwala zapobiegać rozwojowi wola endemicznego.

Jod odgrywa kluczową rolę w produkcji hormonów tarczycy. Wchodzi również w skład jodolipidów, związków regulujących czynność gruczołu oraz hamujących jego wzrost.

Gdy organizm nie otrzymuje odpowiednich ilości tego pierwiastka, tarczyca uruchamia mechanizmy adaptacyjne. Z czasem dochodzi do powiększenia gruczołu tarczowego, czyli rozwoju wola i rozwoju niedoczynności tarczycy.

Skutki zdrowotne niedoboru jodu

Najczęstszą konsekwencją niedostatecznej podaży jodu jest wspomniany już rozwój wola. Oprócz tego, w zależności od stopnia niedoboru tego pierwiastka oraz okresu życia w jakim człowiek się znajduje, pojawić mogą się także inne zaburzenia: uszkodzenie mózgu u płodu i noworodków czy opóźniony rozwój psychofizyczny u dzieci i młodzieży. Osobami szczególnie narażonymi na niedobory jodu są kobiety w ciąży, noworodki oraz dzieci i młodzież w okresie dojrzewania.

Zobacz także: Radiojod w leczeniu nadczynności tarczycy

Rozwój choroby

Do rozwoju wola dochodzi stopniowo – tarczyca powoli powiększa się. Z czasem także wydzielanie hormonów przez gruczoł staje się niedostateczne w stosunku do potrzeb organizmu – rozwijają się typowe objawy niedoczynności tarczycy.

Wyrównanie niedoborów jodu prowadzi zwykle do zmniejszenia objętości gruczołu, przywrócenia równowagi hormonalnej i ustąpienia większości objawów. Jeśli jednak znaczny niedobór jodu wystąpił w okresie rozwoju (u płodu, noworodka, dziecka), zmiany do jakich doszło w organizmie mogą być nieodwracalne.

Zobacz także: Na czym polega operacja usunięcia wola?

Profilaktyka wola endemicznego w Polsce

Zapobieganie niedoborom jodu, a tym samym rozwojowi wola endemicznego, oparte jest w naszym kraju na kilku filarach:

Reklama