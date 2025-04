Co się dzieje w duszy mężczyzny, którego partnerka zaczyna zarabiać więcej? Jak wspierać mężczyznę, gdy jego kariera zniżkuje? Przeczytaj fragment wywiadu z najnowszej "Urody Życia"!

To, że kobieta pracuje i zarabia, nikogo już nie dziwi. A gdy kobieta pracuje i zarabia więcej niż mężczyzna?

Z całą pewnością jest to zjawisko, które wymaga oswojenia. Etos męskości, który pomimo różnych prób zdemontowania go, nadal funkcjonuje w naszej kulturze, oparty jest między innymi na sprawczości, a sprawczość utożsamia się dziś też z umiejętnością zarabiania.

Jednocześnie mężczyźni dostają sprzeczne komunikaty, w jakim stopniu ich zdolność do zarabiania pieniędzy większych niż pieniądze partnerek, jest budująca lub rujnująca ich męskość. Kiedy rozmawiam z kobietami, to jednak większość z nich, co potwierdzają też badania, myśląc o potencjalnym partnerze życiowym, z trudem godzi się na takiego, który ma niższy status społeczny niż ona.

A co dzieje się w duszy mężczyzny, kiedy kobieta zaczyna zarabiać więcej albo

w ogóle od początku zarabia więcej?

To zależy, ile mężczyzna ma lat. Najmłodsze pokolenie ma z tym najmniejszy problem, ale mężczyźni w wieku średnim przeżywają to jako zagrażające. My wychowaliśmy się na styku czasów, rodzice kultywowali przekaz, że ojciec jest głową rodziny i jej głównym żywicielem. A z drugiej strony zmieniły się uwarunkowania. Wcześniej pary trwały ze sobą w związkach opartych na różnego rodzaju zależnościach, innych niż tylko uczuciowe; dziś tym, co ma związek cementować, jest uczucie. Dla wielu z nas jest to obce, niepojęte, a z drugiej strony kompletnie niemierzalne. Mężczyźni lubią konkretne rozwiązania. Wielu z nich myśli w takich kategoriach, ale też doświadcza tego ze świata, że jeżeli oni coś osiągają, czyli zarabiają, to mają jakiś status społeczny, stanowisko, a co za tym idzie, akceptację i szacunek.

