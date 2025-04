Coraz częściej na sklepowych półkach można spotkać żywność zawierającą mało cholesterolu lub nawet obniżającą jego poziom. Cholesterol jest więc przedstawiany jako substancja szkodliwa, której należy w pożywieniu unikać. Ale można również spotkać się z terminem „dobry cholesterol”. Co to właściwie jest cholesterol?

Tłuszcze pochodzenia zwierzęcego zawierają cholesterol, związek organiczny z grupy steroli, podobną do tłuszczu białą substancję, której odmianą znaleźć można również w tłuszczach roślinnych – jest to naturalny składnik wszystkich komórek oraz cieczy ustrojowych. Organizm ludzki sam wytwarza cholesterol. Ponieważ jednak jest on także dostarczany wraz z pożywieniem, produkcja wewnątrzpochodnego cholesterolu może zostać w znacznym stopniu zahamowana. W zależności od ilości dostarczanego wraz z pożywieniem cholesterolu, nasze jelita wchłaniają 10 do 60 % owej dostawy. Stamtąd dociera do krwiobiegu, a następnie do komórek ustroju. Cholesterol znajdujący się w pożywieniu trafia za pośrednictwem krwi do wątroby, gdzie produkowany jest cholesterol wewnątrzpochodny. Produkcja ta zwiększa się lub maleje wprost proporcjonalnie do ilości dostarczanego cholesterolu.

W transporcie cholesterolu we krwi istotną rolę odgrywają dwie proteiny:

HDL - alfa-lipoproteina, czyli „dobry” cholesterol. Usuwa ona złogi cholesterolu ze ścianek naczyń krwionośnych i transportuje go do wątroby, w której jest rozkładamy

LDL - to „zła” beta-lipoproteina, o małej gęstości, która powoduje, że cholesterol odkłada się na ściankach tętnic, zmniejszając ich drożność i powodując rozwój miażdżycy i choroby wieńcowej. Znaczne zwężenie tętnic utrudnia dopływ krwi do serca i może spowodować zawał.

Jeżeli poziom waszego cholesterolu okaże się nie prawidłowy, to warto zmienić dietę, tak żeby przyswajać go mniej z pokarmów. Poniżej znajdują się potrawy, których należy unikać przy podwyższonym poziomie cholesterolu:

· tłuste mięsa i wędliny,

· dania smażone, zwłaszcza na tłuszczach zwierzęcych,

· pasztety,

· tłuste wyroby cukiernicze,

· pełne mleko,

· żółte i topione sery,

· białe pieczywo,

· jajka ,

· majonez.

Korzystny wpływ na poziom cholesterolu z kolei mają nienasycone kwasy tłuszczowe. Występują one w tłuszczach roślinnych (godna polecenia jest oliwa z oliwek tłoczona na zimno) i rybach. Dlatego warto uwzględnić je w swojej diecie.

Oprócz niezdrowej diety i skłonności dziedzicznych oraz wieku na wzrost poziomu cholesterolu we krwi wpływają też inne czynniki – stres, nadmierne picie kawy, palenie tytoniu. Dlatego, jeśli chcemy ustrzec się przed miażdżycą, bardzo istotna jest właściwa dieta, a także zdrowy tryb życia.