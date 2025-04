Reklama

Nietrzymanie moczu to schorzenie, które dotyka wielu kobiet, zwykle tych, które doświadczyły kilku porodów, zabiegów ginekologicznych lub są w okresie menopauzy. Aby nadal czuć się kobieco i cieszyć życiem także mając tę dolegliwość, warto wiedzieć, że na rynku są dostępne produkty, które pozwalają panować nad sytuacją – nawet wtedy, gdy pojawiają się epizody niekontrolowanego wycieku moczu z pęcherza moczowego. Podpowiadamy, jakie sprawdzą się najlepiej i pozwolą czuć się komfortowo i kobieco.

Zwykła podpaska vs. bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir – 7 różnic

1. Skuteczna ochrona

Kobiety dotknięte schorzeniem nietrzymania moczu wymagają wyjątkowej ochrony. Należy podkreślić, że wyciek moczu u dotkniętych NTM następuje spontanicznie i zwykle cechuje go większa obfitość niż obfitość miesiączki. Dlatego też zwykłe podpaski zdecydowanie nie sprawdzą się u kobiet z NTM i oczekują od produktu należytej chłonności. Bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir zapewnia skuteczną ochronę przy nietrzymaniu moczu w stopniu od umiarkowanego do natężonego. Tym samym można czuć się z nią pewnie w każdej sytuacji.

2. Wyjątkowe bezpieczeństwo

Zwykłe podpaski niosą nie tylko ryzyko przeciekania, ale również nie posiadają zaawansowanego systemu neutralizującego nieprzyjemny zapach, co może powodować dyskomfort podczas spotkań towarzyskich i zawodowych. Z kolei bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir pozwala zachować uczucie suchości, bezpieczeństwa i pewność siebie. Wszystko dlatego, że zapewnia potrójną ochronę przed przeciekaniem, wilgocią i nieprzyjemnym zapachem. Tym samym pozwala czuć się dobrze w każdych okolicznościach.

3. Specjalny krój

Zwykłe podpaski nie dopasowują się do ciała tak jak bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir. Te pierwsze nie są stworzone do wchłaniania nadmiernej wilgoci, dlatego też używane u osób z NTM mogą się odkształcać i zmieniać położenie. Bielizna chłonna TENA krojem przypomina zwykłą bieliznę, dlatego też świetnie utrzymuje się na miejscu, dbając o należyty komfort i… dyskrecję.

4. Wygoda

Zwykłe podpaski zostały stworzone z myślą o noszeniu ich głównie przez kilka dni w miesiącu. Właśnie dlatego zdarza się, że noszenie ich przez dłuższy czas jest niewygodne, wywołuje dyskomfort fizyczny i psychiczny, a także trudno z nich korzystać, gdy jest się osobą aktywną. Z kolei bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir świetnie przylega do ciała i z powodzeniem sprawdza się w najróżniejszych sytuacjach. Dzięki temu, że przypomina zwykłą bieliznę, jest wygodna i daje komfort w noszeniu. Co ciekawe, jest nie tylko łatwa w użyciu (posiada wyraźne oznaczenie tylnej części), ale jest również wygodna w zdejmowaniu – wystarczy rozerwać szwy boczne i wyrzucić ją do kosza.

5. Dobry skład

Zwykłe podpaski przeznaczone są do noszenia ich podczas menstruacji, dlatego stosowane długotrwale, do codziennego użycia u kobiet z NTM mogą powodować podrażnienia. Wyjątkowa bielizna chłonna TENA przeznaczona jest do noszenia codziennego, przez wszystkie dni w miesiącu. Dzięki temu, że komfortowy i oddychający materiał przypomina w dotyku tkaninę, jest delikatniejszy dla skóry. Ponadto TENA Lady Pants Noir została przebadana dermatologicznie, a także nie zawiera środków zapachowych, co sprawia, że jest bezpieczna i przyjazna dla skóry.

6. Dyskrecja

Zwykłe podpaski z najwyższą możliwą chłonnością są grube i duże, przez co mogą odznaczać się pod ubraniem. Bielizna chłonna TENA Lady Pants Noir dopasowuje się kształtem do ciała, przypomina zwykłą bieliznę i tym samym nie widać jej pod żadnym ubraniem. Możesz nosić ją do dowolnych stylizacji – eleganckich, codziennych czy sportowych.

7. Elegancja

Zwykłe podpaski spełniają swoją funkcję podczas kilku dni menstruacji. Nie sprawdzą się jednak u pań, które chorują na nietrzymanie moczu, a ich dolegliwość towarzyszy im każdego dnia. Dzięki temu, że bielizna chłonna TENA ma dopasowujący się do ciała krój i czarny kolor, kobieta może poczuć się w niej dobrze, komfortowo i… stylowo. To ważne, by robić wszystko, aby choroba nie wpływała na jakość życia i kobiecość.

