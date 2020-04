Kalkulator ciąży Kalkulator ciąży pozwoli obliczyć ci termin zapłodnienia i poznać, w którym tygodniu ciąży jesteś.

Obliczy tydzień ciąży:

Oblicz datę zapłodnienia wpisując pierwszy dzień ostatniej miesiączki i długość swojego cyklu. W ten sposób obliczysz dokładny termin zapłodnienia i w którym tygodniu ciąży jesteś. Oblicz datę porodu:

Oblicz datę porodu, wpisując pierwszy dzień ostatniej miesiączki i długość swojego cyklu.

Dzięki czemu będziesz mogła przygotować się na przyjęcie noworodka.

