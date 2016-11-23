Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
adres: Kopernika 32 (31-501 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Śródmieście
tel.: 12 430 0000
email: kcm@kcm.pl
www: www.kcm.pl
Jednostki - Krakowskie Centrum Medyczne
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Krakowskie Centrum MedyczneKraków, Kopernika 32 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)Telefon: 12 430 0000
Email: kcm@kcm.pl
Witryna: www.kcm.pl
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Poradnia chorób wewnętrznychKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia chorób wewnętrznych
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
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Pracownia diagnostyki obrazowejKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Pracownia diagnostyki obrazowej
- Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
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Poradnia ginekologiczno-położniczaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia ginekologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
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Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznejKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
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Poradnia okulistyczna - konsultacjeKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia okulistyczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
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Poradnia osteoporozy - konsultacjeKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia osteoporozy
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
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Poradnia reumatologiczna - konsultacjeKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia reumatologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
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Poradnia endokrynologiczna - konsultacjeKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia endokrynologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
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Poradnia diabetologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia diabetologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
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Poradnia kardiologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia kardiologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
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Poradnia onkologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia onkologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
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Poradnia pulmonologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia chorób płuc
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
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Poradnia dermatologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia dermatologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
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Poradnia otolaryngologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia otorynolaryngologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
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Poradnia gastrologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia gastrologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
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Poradnia neurologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia neurologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
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Poradnia hematologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia hematologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
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Gabinet diagnostyki ultrasonograficznejKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Pracownia USG
- USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
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Poradnia urologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia urologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
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Poradnia nefrologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia nefrologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
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Poradnia medycyny pracyKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia medycyny pracy
- Medycyna pracy - Medycyna pracy
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Poradnia psychologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia psychologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
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Poradnia alergologicznaKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Poradnia alergologiczna
- Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
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Punkt pobrań materiałów do badań analitycznychKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Punkt pobrań materiałów do badań
- Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
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Gabinet zabiegowyKraków, Kopernika 32 Telefon: 12 430 0000
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- Pozostała opieka ambulatoryjna
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