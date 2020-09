Wodniak jądra – najważniejsze informacje

fot. Adobe Stock

Wodniak jądra (łac. hydrocoele) to nagromadzenie się płynu między poszczególnymi warstwami tkanki łącznej jądra. Może być wrodzony lub nabyty. Występuje zazwyczaj jednostronnie, nieco częściej po prawej stronie, bardzo rzadko po obu. Wodniaki jądra pojawiają się u 6% narodzonych chłopców, zwłaszcza u wcześniaków.

Podskórne nagromadzenie się płynu jest widoczne gołym okiem. Wodniak jądra, w przeciwieństwie do innych patologii mogących powodować obrzęk jądra, cechuje się brakiem bolesności podczas dotykania. Jednak nie wyklucza to umiarkowanych dolegliwości bólowych, np. przy noszeniu ciasnej bielizny lub uprawianiu sportu.

Jednostronny obrzęk jądra zawsze wymaga wykluczenia innych zagrożeń, w tym nowotworu, przepukliny i stanu zapalnego. W przeciwieństwie do zmian o charakterze litym, czyli guzów lub przepukliny, wodniak jądra ma jedną charakterystyczną cechę widoczną już podczas badania lekarskiego, a mianowicie podświetlony (np. przy pomocy latarki), przepuszcza światło. Postawienie wczesnej diagnozy umożliwia badanie ultrasonograficzne jądra.

Wodniak nie jest klasyfikowany do zmian nowotworowych i nie cechują go zmiany na poziomie komórkowym, dlatego sam w sobie nie jest groźny i dość łatwo go wyleczyć. Nie ma on także wpływu na płodność, czy szanse rozwinięcia nowotworu jąder w przyszłości.

Wodniak jądra może jednak okazać się zwiastunem poważniejszych chorób (nowotworu, zapalenia najądrza), dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza. Wystarczy wykonanie badania USG i wizyta u lekarza urologa.

Powody powstawania wodniaków niegroźnych, nie są do końca znane. Zdarza się, że powstają w wyniku większych urazów.

Zabieg chirurgiczny to jedyna forma leczenia wodniaka jądra u dorosłych. Niestety, tylko w przypadku bardzo małych wodniaków można tego uniknąć. Operacja odbywa się w znieczuleniu miejscowym, co jest korzystne dla pacjenta, gdyż zmniejsza ryzyko powikłań.

Zabieg trwa nie więcej niż godzinę. Polega na nacięciu skóry worka mosznowego, opróżnieniu wodniaka, usunięciu fragmentu osłonek i ich zszyciu, następnie zszyciu skóry. Czasami konieczne jest pozostawienie w ranie drenu, który jest usuwany w ciągu 24 godzin.

Wrodzona postać wodniaka dość często występuje u chłopców. Wytwarza się ona wskutek połączenia między niektórymi warstwami jądra, a jamą ciała. Jeśli połączenie z czasem w naturalny sposób zostanie zamknięte, wodniak może ulec samoistnemu wchłonięciu. W odwrotnej sytuacji należy go usunąć chirurgicznie, podobnie jak u dorosłych. Pojawienie się wodniaka nie ma wpływu na rozwój młodego organizmu. Zatem wodniak jądra u dziecka bardzo często nie wymaga żadnej interwencji.

Zaniepokoić powinny sygnały takie jak: ból w czasie dotykania, powiększanie się jądra, zaczerwienienie, cieplejsza skóra w tym miejscu oraz gorączka. Te symptomy mogą świadczyć o stanie zapalnym. Należy się wtedy udać do lekarza, bo może być konieczne przyjmowanie antybiotyku.

Źródło: A.Borkowski (red.), Urologia, Wydawnictwo lekarskie PZWL

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.03.2018.

