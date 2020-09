Dieta na trądzik - co jeść, a czego unikać?

fot. Adobe Stock

Studium opublikowane w „Dzienniku Akademii Odżywiania i Dietetyki” (Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics) utrzymuje, że istnieje ścisły związek między tym co jemy, a tym jak wygląda nasza cera. Szczególnie silna jest zaś zależność między spożywaniem produktów nabiałowych oraz tych o wysokim indeksie glikemicznym, a pojawianiem się pryszczy.

W XIX wieku już podejrzewano zależność między odżywianiem, a problemami skórnymi. Szczególną winą obarczano wówczas czekoladę, cukier i tłuszcz, każąc osobom z trądzikiem powstrzymywać się od ich konsumpcji. W latach 60-tych XX wieku pojawił się jednak pogląd, że za trądzik odpowiadają raczej genetyka i hormony, niż pożywienie.

Fakt, że za skłonnością do trądziku stoi nasze DNA i gospodarka hormonalna, nie ulega już dziś wątpliwości - są ludzie, którzy mogą jeść co chcą i pryszcza nigdy nie zobaczą. Uważa się też jednak, że w przypadku pojawienia się wyraźnych problemów z cerą (np. trądziku zaskórnikowego lub trądziku różowatego), dieta może pogarszać lub polepszać nasilenie zmian.

Naukowcy przejrzeli setki różnych studiów sporządzonych na różnych populacjach od lat 60-tych do dzisiaj i wyciągnęli wniosek, że osoby jedzące więcej pokarmów o wysokim indeksie glikemicznym oraz dużo nabiału, mają znacznie większe problemy z trądzikiem.

Dieta dla osób zmagających się z trądzikiem powinna być lekkostrawna oraz bogata w produkty, które wspomagają oczyszczanie organizmu z toksyn.

Dieta na trądzik powinna zawierać:

świeże owoce i warzywa,

chude mięso (drób, ryby),

jaja,

owoce morza,

pieczywo i makarony pełnoziarniste,

świeże warzywa i owoce,

oliwę z oliwek (lub inne zdrowe oleje roślinne).

W jadłospis warto wkomponować produkty, które są bogate w:

cynk, który reguluje pracę gruczołów łojowych (np. owoce morza, ryby, wątróbka),

witaminy z grupy B, które łagodzą zmiany skórne (np. jaja, rośliny strączkowe, orzechy),

witaminę C, która dobrze wpływa na skórę trądzikową (np. cytrusy),

błonnik, który wspomaga pracę jelit, a co za tym idzie pozbywanie się toksyn (np. otręby owsiane, pieczywo pełnoziarniste).

Nie należy zapominać o piciu wody. Dziennie powinno się pić około 2 litrów wody mineralnej. Wspomaga to metabolizm, oczyszczanie z toksyn, a także sprzyja odpowiedniemu nawodnieniu, które również korzystnie wpływa na wygląd skóry. Do diety na trądzik warto włączyć również herbatki i napary np. zieloną herbatę, rumianek, miętę, itp.

Aby unikać pojawiania się zmian skórnych, z diety należy wyeliminować produkty wysokoprzetworzone, tłuste, z dużą ilością konserwantów, sztucznych wzmacniaczy smaku, barwników, a także te o wysokim indeksie glikemicznym. Zaleca się również rezygnację z potraw pikantnych.

Lista produktów, które mogą powodować trądzik:

słodycze,

biały chleb, makaron, biały ryż,

owoce i warzywa o wysokim indeksie glikemicznym (ziemniaki, banany, winogrona, marchewka, gruszki),

nabiał: sery, mleko, masło (możesz pozostawić trochę jogurtu lub kefiru),

alkohol,

słodzone napoje gazowane,

fast foody,

słone przekąski.

