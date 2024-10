Czy dzieci mogą jeść kanie? Ten wiek to nieprzekraczalna granica

fot. Adobe Stock, Alinsa

Czubajka kania (łac. Macrolepiota procera) to smaczny i pożądany przez grzybiarzy gatunek z rodziny pieczarkowatych. Rośnie na łąkach, polanach i w lasach na terenie całego kraju. Kanie zawierają wiele cennych składników odżywczych, w tym białko, węglowodany, witaminy z grupy B, witaminę C, D, PP i E oraz cynk, wapń, żelazo, miedź, magnez, potas i mangan. Kanie to również źródło łatwo przyswajalnych aminokwasów, których organizm nie produkuje samodzielnie. Mają w sobie też nienasycone kwasy tłuszczowe i błonnik. Kanie są więc zdrowym składnikiem diety, są to jednak grzyby leśne i nie każdy może je jeść. Czy kanie mogą być spożywane przez dzieci, kobiety ciężarne i karmiące?

Małym dzieciom nie wolno podawać kani ani innych grzybów leśnych. W diecie niemowlęcia mogą pojawić się wyłącznie grzyby hodowlane, głównie pieczarki lub boczniaki. Kania jest całkowicie wykluczona ze względu na ryzyko zatrucia grzybami. Niewprawiony grzybiarz może łatwo pomylić czubajkę kanię ze śmiertelnie groźnym muchomorem sromotnikowym, dlatego biorąc pod uwagę potencjalny błąd, zdecydowanie nikt rozsądny nie powinien narażać małego dziecka na niebezpieczeństwo.

Inaczej jest w przypadku grzybów hodowlanych, które są dopuszczalne w diecie już od wczesnych lat życia.

Nie ma konkretnie ustalonego momentu, w którym dziecko może zjeść grzyby. Z pewnością nie wcześniej niż przed 1. rokiem życia, ale mówię tu o grzybach hodowlanych. Pieczarkę hodowlaną można podać dziecku np. w zupie po skończeniu 1. roku życia. Oczywiście należy pamiętać o tym, że dieta powinna być różnorodna i nie należy podawać dziecku takiej zupy czy innego dania z pieczarkami kilka razy w tygodniu. Raz na jakiś czas w niewielkiej ilości zdecydowanie wystarczy. Starszym dzieciom (nawet kilkuletnim) nie należy podawać grzybów marynowanych, z uwagi na to, że zawierają ocet, sól i cukier

- uważa Daria Rybicka, dietetyk i diet coach.

Grzyby leśne, w tym kanie, można podawać dzieciom dopiero od 10.-12. roku życia. Przy tym należy zachować ostrożność. Oprócz ciężkostrawności i ryzyka zatrucia, pojawiają się inne zagrożenia związane z jedzeniem grzybów leśnych.

Grzyby, które nie pochodzą z kontrolowanych upraw, czyli np. kania, mogą gromadzić metale ciężkie (ołów, kadm), zwłaszcza gdy są zbierane w okolicy aglomeracji miejskich, autostrad czy zakładów przemysłowych. Jest to dodatkowe zagrożenie dla dziecka. Inaczej jest z grzybami hodowlanymi, które powinny być wolne od szkodliwych związków.

Które grzyby są najbardziej bezpieczne dla dzieci?

Bezpieczniejsze z uwagi na ryzyko zatrucia będą grzyby uprawne, np. pieczarka czy boczniak. Należy pamiętać, aby wybierać produkty dobrej jakości, świeże np. pieczarki powinny być białe, bez plam i pęknięć, o przyjemnym, świeżym zapachu. Ze względu na ciężkostrawność, dając dziecku grzyby, warto je podać w formie rozdrobnionej, np. pieczarkowa zupa krem czy pasta na kanapki lub do makaronu. W większym stopniu uczucie ciężkości po zjedzeniu grzybów może wynikać z tego, że często są one podawane z tłustymi produktami: mięsem, sosami, śmietaną, dużą ilością tłuszczu. Sposób podania ma więc duże znaczenie.

Grzyby, w tym kanie, należą do produktów, których obecność w diecie kobiety ciężarnej często budzi wątpliwości. Wiele pań w czasie ciąży zastanawia się, czy może spożywać potrawy zawierające grzyby, a jeśli tak, to które grzyby są dopuszczalne, a które zabronione. Okazuje się, że kobieta w ciąży może jeść dowolne grzyby, o ile są one jadalne (czyli również kanie) a ich pochodzenie sprawdzone. Lepiej ich jednak unikać, gdy dokuczają nudności, niestrawność i zgaga.

Jedzenie grzybów nie stanowi znaczącego ryzyka dla zdrowia ciężarnej i dziecka. Konieczne jest jednak upewnienie się, że kanie nie pochodzą z terenów zanieczyszczonych. Będąc w ciąży, należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby spożywane grzyby były zbierane przez doświadczonego grzybiarza. Zwłaszcza w przypadku kani, którą łatwo pomylić z trującym gatunkiem. To ważne, ponieważ toksyczne związki znajdujące się w trujących grzybach przenikają przez łożysko i mogą wpływać negatywnie na płód.

Kobiety w ciąży mogą skorzystać na jedzeniu kani. Wartości odżywcze grzybów są imponujące, a ich spożycie dostarcza organizmowi przyszłej mamy wielu cennych witamin oraz składników mineralnych. Mimo wszystko grzyby na talerzu ciężarnej nie powinny pojawiać się zbyt często. Ważne jest też odpowiednie przygotowanie kani. Powinny być dobrze ugotowane i przyrządzone tak, aby nie były zbyt ciężkostrawne, a zatem bez ciężkich sosów, zasmażek i nadmiaru tłuszczu.

Tak, kanie można jeść w trakcie karmienia piersią. Warto jednak zacząć od niewielkich ilości i zwrócić uwagę na reakcję u dziecka: na to, czy nie ma wzdęć lub innych problemów z trawieniem, albo zmian skórnych. Podobnie jak w ciąży, również w tym przypadku jedzenie grzybów jest dozwolone pod warunkiem, że mamy absolutną pewność co do tego, że spożywamy jadalny gatunek grzyba. Kanie powinny pochodzić ze sprawdzonych źródeł i czystych terenów, a podczas ich przygotowania należy dążyć do tego, aby danie nie było zbyt ciężkostrawne.

