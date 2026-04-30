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Diagnostyka

awitaminoza

Czym jest awitaminoza? Od wypadania włosów aż po zaburzenia pamięci – objawy niedoborów witamin nigdy nie są takie same
Jak obniżyć puls domowym sposobem?

Jak obniżyć puls domowym sposobem? Najlepsze metody, gdy chcesz szybko uspokoić serce
kolonoskopia czy boli

To jedno z bardziej zawstydzających badań, ale ratuje życie. Czy kolonoskopia boli i wymaga znieczulenia?
czego nie jeść przed badaniem moczu

Czego nie jeść przed badaniem moczu? Te produkty mogą zafałszować wynik
niedobór żelaza a sen

Masz problemy ze snem? Winny może być niedobór ważnego pierwiastka
Bella

Jak zadbać o mięśnie brzucha i dna miednicy, by poprawić własny komfort? [wideo]
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cytologia jak się przygotować

Przygotowanie do cytologii. Co robić, a czego unikać przed badaniem, aby wynik był wiarygodny?
kobieta

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Urazy stawu skokowego

Najczęstsze urazy stawu skokowego wraz z ich objawami i postępowaniem leczniczym
Urazy stopy

Najczęstsze urazy stopy. Wyjaśniamy, skąd się biorą, jak objawiają i co z nimi robić
menopauza pytania

6 rzeczy o menopauzie, które chciałabyś wiedzieć, a wstydzisz się zapytać
borelioza na NFZ

Diagnostyka boreliozy na NFZ. Jakie badania są zalecane i gdzie udać się po skierowanie?
badania profilaktyczne

Wpisz te badania w kalendarz. Każda kobieta powinna je zrobić przynajmniej raz w roku
badania profilaktyczne

Zrób sobie prezent i sprawdź stan zdrowia. Te badania zrobisz raz w roku za darmo na NFZ
morfologia choroby

To proste badanie wykryje poważne choroby. Lekarze zalecają, by robić je chociaż raz na rok
badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne, które każdy powinien wykonać przynajmniej raz w życiu

Badania kleszcza pod kątem boreliozy – czy warto je robić?
kobieta

Co Polki wiedzą na temat choroby Hashimoto? Wyniki badania
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Mutacja genu MTHFR

Mutacja genu MTHFR – jak wpływa na ciążę i zdrowie dziecka? Kiedy warto zrobić badanie?
domowy test na pasożyty

Domowy test na pasożyty. Jak samodzielnie wykonać badanie w kierunku zakażenia pasożytami?
ugryzienie pająka

Ugryzienie pająka – jak wygląda, czy jest niebezpieczne, co stosować?
czy można jeść przed rezonansem

Czy można jeść przed rezonansem? Wszystko zależy od jednego czynnika

Nowe normy ciśnienia krwi. Porównaj wynik z tabelami wiekowymi
prawidłowy wzrost i waga dziecka

Prawidłowy wzrost i waga dziecka. Tabele norm dla każdego wieku
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To badanie daje do myślenia. Ponad 60% Polek nie monitoruje swojego cyklu menstruacyjnego. Jak to zmienić?
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Choroby ginekologiczne a ból kręgosłupa

Choroby ginekologiczne a ból kręgosłupa: problemy z macicą, pochwą, jajnikami czy jajowodami mogą objawiać się bólem kręgosłupa
diagnostyka tężyczki na NFZ

Diagnostyka tężyczki utajonej na NFZ jest możliwa. Jak uzyskać skierowanie?
test na ADHD

Test na ADHD. Jakie narzędzia stosuje się do diagnozy ADHD u dorosłych?
AMH badanie

Badanie AMH (hormon anty-Mullerowski), czyli ocena rezerwy jajnikowej. Kiedy sprawdzić AMH i jaki wynik jest prawidłowy?
objawy ADHD

Diagnoza ADHD u dorosłych i dzieci. Kto i gdzie rozpoznaje ADHD?