Zastrzał palca – objawy, domowe sposoby i leczenie

Zastrzał to stan zapalny okolicy palca lub śródręcza, który prowadzi do powstawania ropnia. Zazwyczaj jest on wynikiem ukłucia, zadrapania lub innego niewielkiego urazu opuszki palca i przeniknięcia w głąb bakterii.

Dolegliwość najczęściej występuje u dzieci, gdyż ciężko u nich zachować idealną higienę. Dzieci często bawią się w piasku i dotykają różnych przedmiotów, a niewielki nawet uraz to doskonałe środowisko, by zakazić okolice opuszki palca drobnoustrojami, w szczególności gronkowcami i paciorkowcami.

Bezpośrednią przyczyną zastrzału jest uraz: zadrapanie lub zakłucie skażoną igłą lub innym ostrym przedmiotem, a nawet kolcem rośliny

– dodaje dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz, dermatolog, wenerolog w Centrum Medycznym Damiana.

Zastrzał dość często pojawia się też u osób wykonujących prace fizyczne.

Inne przyczyny takiego stanu zapalnego to:

nieprawidłowe dbanie o skórki wokół paznokci,

wrastające paznokcie,

obgryzanie paznokci.

Może mieć kilka postaci. W zależności od głębokości tkanek, których dotyczy stan zapalny, wyróżnia się zastrzał:

ponadskórkowy,

śródskórny,

kostny,

ścięgnowy.

Symptomy zastrzału mogą być różne w zależności od jego rodzaju. Możemy go rozpoznać po:

obrzęku,

zaczerwienieniu,

pulsującym bólu (często nasilającym się w nocy),

bólu ścięgien,

zbieraniu się ropy (ropniu),

ograniczeniu ruchomości stawu,

dreszczach,

podwyższonej temperaturze.

Objawy zastrzału narastają szybko. W ciągu 2-3 godzin dochodzi do rozwoju symptomów i powstania ropnia. W tym miejscu skóra jest zaczerwieniona, obrzęknięta, cieplejsza. Charakterystyczny jest silny, rwący ból

– mówi dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz.

Pamiętajmy, że wszystko zależy od tego, na jakiej głębokości tkanek pojawi się stan zapalny. Może się okazać, że wystąpią tylko 1-2 objawy z wyżej wymienionych.

W języku potocznym zanokcicę dość często myli się z zastrzałem. Jest to jednak inny proces chorobowy.

Zanokcica to stan zapalny tkanek miękkich okalających paznokieć i tworzących wał paznokciowy.

Objawy zanokcicy to:

zaczerwienie wału paznokciowego,

siny kolor paznokcia i okolicznych tkanek,

obrzęk, zaczerwienienie, powiększenie tkanki objętej stanem zapalnym,

zbieranie się ropy,

łuszczenie się skóry wokół zanokcicy,

przeszywająca bolesność i tkliwość,

czasami gorączka.

Proces zapalny w zanokcicy może szerzyć się na leżącą poniżej macierz paznokcia co może prowadzić do złuszczania płytki paznokcia czy zaburzeń powierzchni płytki paznokcia. Najczęściej dotyczy jednego palca i jest wywołany mikrourazem, np. podczas manicure i infekcją bakteryjną

– wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz.

Przyczyny zanokcicy to:

uraz okolicy wału paznokciowego, np. w wyniku ukłucia, zadrapania,

zbyt krótkie przycinanie skórek,

obgryzanie lub zrywanie skórek,

obgryzanie paznokci,

obcinanie paznokci niesterylnymi nożyczkami,

nieprawidłowe obcinanie paznokci,

wrastanie paznokci.

Jeśli domowe sposoby nie pomagają (patrz: domowe sposoby na zastrzał), konieczna jest wizyta u lekarza i interwencja chirurgiczna.

Zakażenie może szerzyć się w szybkim tempie na głębiej położone struktury: tkankę podskórną, ścięgna, kości i stawy. Dlatego w przypadku podejrzenia zastrzału konieczna jest interwencja chirurgiczna. W zależności od nasilenia objawów lekarz dokona nacięcia tkanek oraz "wyciągnięcia" ropy z palca, a jeśli będzie to konieczne, to drenażu i unieruchomienia ręki. Z rany zostanie pobrany posiew i włączony antybiotyk

– mówi dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz.

Zabieg nie jest bolesny i w zasadzie od razu przynosi ulgę.

Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, by zniwelować ból. Niemniej już sama procedura i ewakuacja ropy z palca przynosi ulgę

– dodaje dr n. med. Małgorzata Marcinkiewicz.

Domowe metody leczenia zastrzału mogą być pomocne zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju zakażenia. Wśród nich wymienia się:

moczenie palca w mydlinach z szarego mydła – przyspiesza „dojrzewanie” ropnia, łagodzi stan zapalny oraz obrzęk, „wyciąga” ropę z palca, a raczej ułatwia jej usunięcie,

„zaparzanie” palca – czyli moczenie palca we wrzątku przez sekundę i powtarzane tego zabiegu kilka razy dziennie w kilku seriach,

okłady z sody oczyszczonej,

moczenie palca w naparze z szałwii, która ma właściwości odkażające i przeciwbakteryjne.

Na zastrzał i zanokcicę pomagają czasem środki dostępne w aptece bez recepty, np. rivanol - roztwór do odkażania, maść antybakteryjna lub maść ichtiolowa.

W momencie zauważenia objawów zastrzału, należy zdjąć z palców biżuterię, ponieważ narastający obrzęk może to później uniemożliwić.

Jeśli domowe sposoby nie pomogą, bezzwłocznie należy skontaktować się z chirurgiem. Niewinny zastrzał może powodować groźne w skutkach komplikacje, skrajnie zapalenie szpiku lub posocznicę. Lekarz wykonuje nacięcie chirurgiczne, które umożliwia „wyciągnięcie” ropy z palca, przy głębszych zakażeniach trzeba wyciąć chorą tkankę, a nawet usunąć paznokieć.

