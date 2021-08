Łokieć tenisisty – jak zapobiegać?

Nie trzeba grać w tenisa, żeby cierpieć na „łokieć tenisisty”

Schorzenie to powstaje w wyniku przeciążenia określonej grupy mięśni odpowiedzialnych za prostowanie nadgarstka i palców. W miejscu przyczepu tych mięśni dochodzi do stanu zapalnego, to z kolei powoduje bolesność przy określonych ruchach - prostowaniu nadgarstka (ruch w kierunku grzbietu dłoni) czy odwracaniu przedramienia (jak do wkręcania żarówek).

Wbrew nazwie wcale nie trzeba grać w tenis by nabawić się tej przykrej dolegliwości. Wręcz przeciwnie sportowcy świadomi możliwości wystąpienia takiej kontuzji starają się jej zapobiegać. Bardziej narażone są osoby rekreacyjnie uprawiające sport (tenis, squash, badminton) oraz osoby, które w pracy intensywnie wykorzystują nadgarstek i palce. Ruch, który prowadzi to wystąpienia tej dolegliwości to przeprost nadgarstka i palców oraz złe ułożenie rąk podczas pisania na klawiaturze, czy gry na pianinie. Często dotyczy to również krawcowych, garncarzy, stomatologów, stolarzy oraz mechaników.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Osoby uprawiające sport zawodowe dobrze o tym wiedzą. Teraz my musimy przekonać się, że warto pamiętać o odpowiedniej profilaktyce i ćwiczeniach. Codziennie wykonujemy czynności podczas których nadgarstek jest w niekorzystnym położeniu, a nasze ręce lepiej przystosowane są do zginania nadgarstka i chwytania niż prostowania nadgarstka i placów.

Zobacz też: Łokieć tenisisty – rehabilitacja

Co zrobić, żeby nie dopuścić do powstania łokcia tenisisty?

Zadbajmy o właściwe ułożenie rąk podczas pisania na klawiaturze. W tym celu można zaopatrzyć się w podkładkę pod nadgarstki. Nadgarstek powinien znajdować się na wysokości myszki lub klawiatury, a nie niżej jak to zwykle bywa. Ręka powinna swobodnie leżeć na myszce w taki sposób, abyśmy nie czuli żadnego napięcia w nadgarstku Aniu w mięśniach przedramienia. Tak samo jest z klawiaturą – ręka powinna swobodnie na nią opadać, a nie podnosić się w trakcie pracy. Pisanie powinno odbywać się jedynie dzięki pracy palców, a nie nadgarstka. To samo dotyczy pracy innymi narzędziami, na przykład nożyczkami. Dobre będą ćwiczenia wzmacniające mięśnie prostujące nadgarstek i palce.

Polecamy: Samodzielne ćwiczenia na łokieć tenisisty

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!