Jak zlikwidować „chomiki” na twarzy? Profesjonalne zabiegi i domowe sposoby na opadające policzki

Po 40. roku życia skóra twarzy istotnie traci swoją wiotkość, przez co zanika naturalny kontur twarzy. Zaczynają pojawiać się chomiki i inne niedoskonałości. Jak zlikwidować ten problem domowymi metodami i jakie specjalistyczne zabiegi pomogą zniwelować opadające policzki? Podpowiadamy.

Spis treści:

Powstawanie tzw. chomików na twarzy, czyli opadających policzków, ma związek z naturalnymi procesami starzenia się organizmu. Wraz z upływem lat zanika tkanka tłuszczowa, która wypełnia i nadaje np. policzkom pożądany kształt. Zmniejsza się ilość składników podtrzymujących, takich jak kolagen i elastyna. Skóra staje się mniej sprężysta, a tkanki, w tym poduszki tłuszczowe, przemieszczają się w dół. W wyniku tego procesu widać, iż dolna część twarzy staje się szersza oraz bardziej rozciągnięta. Zanika owal twarzy i zaczynamy dostrzegać „chomiki”.



Opadaniu policzków sprzyja nie tylko upływ czasu, ale również:

predyspozycje genetyczne,

palenie papierosów,

utrata wagi w krótkim czasie,

nadmierna ekspozycja na promieniowanie słoneczne,

uboga dieta,

brak ruchu.

Problemowi obwisłych policzków zaradzić mogą nowoczesne zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Nie bez znaczenia są też nasze samodzielne wysiłki.

Dostępne są różne zabiegi, które pozwalają zlikwidować chomiki na twarzy: są to techniki zarówno nieinwazyjne, jak i inwazyjne. Dobór właściwej metody najlepiej skonsultuj ze specjalistą medycyny estetycznej. Pamiętaj, aby wybierać dobre, polecane miejsca z doświadczonym personelem. Gdy problem opadających policzków jest mocno nasilony, z pomocą przychodzą inwazyjne zabiegi medycyny estetycznej i chirurgia plastyczna. Zanim jednak zdecydujesz się na tak poważny krok, jakim jest operacja, możesz skorzystać z mniej radykalnych metod. Poniżej kilka wybranych możliwości.

Zabiegi wolumetryczne (wypełnianie)

U osób z widocznymi oznakami utraty gęstości i objętości skóry sprawdzą się preparaty, które wypełniają ubytki i modelują kontur twarzy, a także pobudzają produkcję naturalnego kolagenu. Taki zabieg zmniejsza też widoczność chomików. Najczęściej stosuje się w tym celu kwas hialuronowy, ale specjalista może też zaproponować kwas L-polimlekowy, hydroksyapatyt wapnia lub inną substancję wypełniającą.

Zabiegi laserowe na „chomiki”

Zabiegi laserowe mogą być pomocne na opadające policzki, ponieważ odpowiednio wykonane stymulują produkcję kolagenu i poprawiają elastyczność skóry.

Lipoliza iniekcyjna

Lipoliza iniekcyjna polega na wstrzykiwaniu pod skórę substancji, które rozpuszczają tłuszcz i dzięki temu mogą zlikwidować chomicze policzki. Zabieg jest szybki i prosty, a pożądane efekty pojawiają się po kilku sesjach.

Lifting radiofrekwencyjny

Lifting radiofrekwencyjny to rodzaj liftingu, który polega na ogrzewaniu głębszych warstw skóry za pomocą fal radiowych, co powoduje rozbicie tłuszczu. Następnie jest on odessany. Zabieg unosi policzki i poprawia napięcie skóry. Jest to metoda mało inwazyjna przeprowadzana w znieczuleniu.

Nici liftingujące

Aby przywrócić twarzy świeży wygląd i elastyczność, możesz zdecydować się na lifting za pomocą nici. Wchłanialne nici pełnią funkcję rusztowania dla tkanek, które utraciły jędrność. Umieszcza się je pod skórą przy pomocy cienkich igieł. Zaletą zabiegu jest mała inwazyjność. Efekt utrzymuje się do dwóch lat.

Chirurgiczny lifting

Chirurgiczny lifting to zabieg najbardziej inwazyjny z wymienionych. Wymaga zastosowania znieczulenia ogólnego. Podczas operacji skóra twarzy naciągana jest ku górze i ku tyłowi, a jej nadmiar zostaje usunięty. Szwy zostają ukryte w niewidocznych miejscach np. w okolicach uszu lub skroni. Zabieg poprawia ogólny wygląd twarzy, dzięki czemu wydaje się ona znacznie młodsza i jędrniejsza.

Jeżeli nie zdecydujesz się na profesjonalne zabiegi, możesz powalczyć z „chomikami” za pomocą domowych metod, takich jak ćwiczenia i masaż twarzy. Aby szybko pozbyć się niedoskonałości, możesz również ukryć je pod makijażem.

Ćwiczenia twarzy na chomiki

Ćwiczenia mogą skutecznie poprawić napięcie mięśni twarzy, a tym samym zlikwidować odpadające policzki. Zajmie ci to zaledwie kilka minut. Dla dobrych efektów powtarzaj je w ciągu dnia. Oto przykładowe ćwiczenia:

Ćwiczenie nr 1: Wciągnij policzki do środka (zrób „rybkę”) i postaraj się unosić kąciki ust jak do uśmiechu. Wytrzymaj 5-10 sekund. Powtórz ćwiczenie 15 razy.

Wciągnij policzki do środka (zrób „rybkę”) i postaraj się unosić kąciki ust jak do uśmiechu. Wytrzymaj 5-10 sekund. Powtórz ćwiczenie 15 razy. Ćwiczenie nr 2: Otwórz usta i przykryj zęby wargami, następnie uśmiechaj się, jak najszerzej potrafisz. Utrzymaj minę przez 5 sekund. Powtórz 15 razy.

Aby zwiększyć napięcie mięśni twarzy i poprawić jej wygląd, możesz też skorzystać z porad w naszym artykule: Joga twarzy

Masaż twarzy na chomiczki

Systematyczny masaż policzków może być dobrą alternatywą dla zabiegów medycyny estetycznej. Masuj skórę okrężnymi ruchami. Przesuwaj palce od dołu linii żuchwy ku górze, aż do skroni. Wykonuj masaż przez 5 minut i powtarzaj go codziennie.

Dowiedz się, czym jest masaż Kobido oraz jak za pomocą domowych metod zlikwidować zmarszczki marionetki.

Konturowanie twarzy

Jeśli chcesz szybko pozbyć się chomików, to najprostszym sposobem będzie dobry kamuflaż. Wykonasz go za pomocą makijażu konturowego, który sprawi, że linia żuchwy będzie wyraźniej zarysowana, a obwisłe policzki mniej widoczne. W internecie znajdziesz wiele tutoriali, jak wykonać makijaż, który ukryje tego rodzaju mankamenty.

Nawadnianie organizmu

Skóra, która nie jest właściwie nawilżona od środka, staje się wiotka i mało sprężysta. Dzięki właściwemu nawodnieniu łatwiej docierają do niej potrzebne składniki, które dbają m.in. o jędrność skóry. Wypijaj codziennie 2-3 l płynów, dzięki czemu twarz odzyska właściwy wygląd.

Po 40. roku życia skóra twarzy traci swoją wiotkość, przez co zanika naturalny kontur twarzy, zaczynają pojawiać się tzw. chomiki. Jak zlikwidować ten problem, jakie zabiegi wybrać? Podpowiadamy!

Chociaż zmiany związane z wiekiem to proces nieunikniony, możemy przeciwdziałać niepożądanym „znamionom czasu” na twarzy, dbając o zdrowie i kondycję skóry. Na niektóre czynniki przyczyniające się do powstania niechcianych „chomików” mamy wpływ. Pamiętaj więc, aby:

unikać palenia papierosów i narażenia na dym,

ograniczać ekspozycję na promieniowanie słoneczne i używać kremów z filtrem UV,

pielęgnować skórę, z naciskiem na jej codzienne nawilżanie (stosuj dobre preparaty, które poprawiają elastyczność skóry i produkcję kolagenu),

przestrzegać zdrowej diety z dużą zawartością owoców i warzyw,

regularnie kilka razy w tygodniu uprawiać aktywność fizyczną,

pamiętać o odpoczynku i nawadnianiu organizmu,

unikać gwałtownego chudnięcia.

W przypadku opadania policzków najlepsze efekty daje połączenie różnych metod. Dbanie o kondycję skóry powinno być naszą rutyną. Nawet gdy zdecydujemy się na zabieg medycyny estetycznej lub chirurgiczny, to zdrowe nawyki pomogą w utrzymaniu pożądanego efektu przez dłuższy czas.

