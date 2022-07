fot. Adobe Stock, vchalup

Temperatura pokojowa jest to zakres temperatur w pomieszczeniach mieszkalnych, które zapewniają komfort funkcjonowania osobie noszącej typowe ubrania domowe. Słownik języka polskiego PWN definiuje temperaturę pokojową jako „przeciętną temperaturę panującą zwykle w pomieszczeniach mieszkalnych”. Z punktu widzenia naukowego czy przemysłowego temperatura pokojowa może oznaczać różne uzgodnione zakresy wykorzystywane dla określonych potrzeb.

Temperatura pokojowa (ang. room temperature) bywa określana mianem temperatury otoczenia. Temperatura pokojowa zazwyczaj wynosi 15–25°C. To, w jakiej temperaturze w pomieszczeniach czujemy się najbardziej komfortowo, zależy też od wilgotności powietrza. Suche powietrze w połączeniu z temperaturą pokojową z górnych pozycji na skali (ok. 23–25°C) zazwyczaj sprawia, że czujemy się ospali i jesteśmy bardziej podatni na choroby układu oddechowego.

Optymalna temperatura zależy od wielu czynników – pory roku, wieku, stylu życia, kultury, regionu świata. W naszym klimacie latem lepiej znosimy wyższe temperatury, a zimą za optymalną temperaturę w domu uważa się 18-21°C.

Temperatury w wyższych zakresach bardziej opowiadają kobietom, dzieciom i osobom starszym. Z kolei osoby aktywne – uprawiające sport, pracujące fizycznie, lepiej czują się w chłodniejszych pomieszczeniach

– uważa lek. Katarzyna Bukol-Krawczyk, specjalista medycyny rodzinnej z Centrum Medycznego Enel-Med.

Optymalna temperatura w domu jest zróżnicowana również w zależności od pomieszczenia. Polecane zakresy temperatur to:

sypialnia : 17–19°C,

: 17–19°C, kuchnia : 16–19°C,

: 16–19°C, łazienka : 22–24°C,

: 22–24°C, pokój dzienny: 20–22°C,

20–22°C, pokój dziecięcy : 20–22°C,

: 20–22°C, spiżarnia: 12–15°C.

Temperatura powinna być dostosowana do indywidualnego stylu życia, a także do charakteru pomieszczenia – przykładowo w pokojach dziennych nie powinna przekraczać 21°C, w kuchni – gdzie temperatura podnosi się podczas gotowania: 19-20°C. Sen w zbyt ciepłym pomieszczeniu nie daje odpoczynku, dlatego w sypialni najlepiej ustawiać termostat na 17-19°C. W łazience powinno być najcieplej – nawet 25°C.

Warto wspomnieć o analizie 20 różnych prac naukowych pod kierunkiem ekspertów z Public Health England (PHE). Wynika z niej, że minimalna optymalna temperatura w domu wynosi 18°C zimą.

Zdrowiu nie sprzyja zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska temperatura w pomieszczeniach – zwłaszcza jeśli towarzyszy im niska wilgotność powietrza (powinna wynosić 40-60%). Według Światowej Organizacji Zdrowia temperatura w domu w zakresie 18–24 °C nie wpływa niekorzystnie na zdrowie przy właściwej odzieży i wilgotności powietrza.

Zbyt wysoka temperatura w domu powoduje wysychanie śluzówki dróg oddechowych, co osłabia naturalne mechanizmy usuwania wirusów i bakterii z nosa i gardła. W rezultacie częściej się przeziębiamy. Może nam bardziej dokuczać alergia.

Jeżeli mieszkania są przegrzewane, pogarsza się także zdolność koncentracji uwagi i analitycznego myślenia, wzrasta uczucie rozdrażnienia. Częściej możemy odczuwać bóle głowy, spadek ciśnienia krwi, zmęczenie i osłabienie. Długotrwałe przebywanie w zbyt wysokiej temperaturze może przyczynić się do odwodnienia organizmu, a także wywołać zaburzenia pracy serca.

Z kolei zbyt niska temperatura w domu będzie obniżać miejscową odporność dróg oddechowych, może przyczyniać się do chorób dróg oddechowych, w tym pogarszać objawy alergii, a także niekorzystnie wpływać na układ krążenia. Zwłaszcza w przypadku niemowląt i starszych dzieci oraz osób w podeszłym wieku niskie temperatury będą niekorzystne.

Na podstawie materiałów prasowych ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Każdy stopień ma znaczenie”. Pierwotna treść artykułu została opublikowana 08.11.2011.

