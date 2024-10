Co zrobić w czasie powodzi: jak postępować i co ze sobą zabrać? Lista rzeczy

fot. Adobe Stock, mbruxelle

Co zrobić w czasie powodzi? Przygotowania do niej trzeba zacząć jeszcze przed nadejściem fali powodziowej. Potem może być zbyt późno na zabranie wszystkich ważnych rzeczy. Szykując się z wyprzedzeniem, masz szanse ocalić nie tylko życie i zdrowie, ale i rzeczy, które potem pomogą ci odbudować to, woda może zabrać. Sprawdź, jak się przygotować do powodzi i co robić, gdy do niej dojdzie.