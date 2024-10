Jak wzywać pomoc w sytuacji zagrożenia powodzią? Sprawdź sygnały i numery alarmowe

fot. Adobe Stock, Christian

Aktualna sytuacja powodziowa w Polsce wymaga od mieszkańców szybkiego i skutecznego reagowania w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia. Niezwykle istotne jest, aby w sytuacji zagrożenia wiedzieć, jak prawidłowo wezwać pomoc, jakie są najważniejsze numery alarmowe oraz jakie kroki należy podjąć, aby zgłosić potrzebę interwencji służb. Oto najważniejsze informacje, które warto znać.

Spis treści:

W sytuacji powodzi, kiedy zagrożone jest życie, zdrowie lub mienie, natychmiastowe wezwanie pomocy jest niezwykle ważne. Uniwersalny numer 112 może być bardzo oblegany w sytuacji kryzysu, dlatego jeśli dyspozytorzy nie odpowiadają przez dłuższy czas, warto znać także numery do konkretnych służb i jednostek.

Oto najważniejsze numery alarmowe w Polsce:

112: ogólny numer alarmowy . Jest to numer dostępny we wszystkich krajach Unii Europejskiej, który łączy z najbliższym centrum powiadamiania ratunkowego. Połączenie z numerem 112 umożliwia wezwanie pomocy zarówno policji, straży pożarnej, jak i pogotowia ratunkowego.

. Jest to numer dostępny we wszystkich krajach Unii Europejskiej, który łączy z najbliższym centrum powiadamiania ratunkowego. Połączenie z numerem 112 umożliwia wezwanie pomocy zarówno policji, straży pożarnej, jak i pogotowia ratunkowego. 998: straż pożarna . W przypadku powodzi straż pożarna odgrywa bardzo ważną rolę w ratowaniu ludzi, ich mienia oraz zwierząt. Jest to numer bezpośredni, pod którym można zgłosić potrzebę interwencji strażaków, np. wypompowywanie wody czy ewakuację.

. W przypadku powodzi straż pożarna odgrywa bardzo ważną rolę w ratowaniu ludzi, ich mienia oraz zwierząt. Jest to numer bezpośredni, pod którym można zgłosić potrzebę interwencji strażaków, np. wypompowywanie wody czy ewakuację. 999: pogotowie ratunkowe. Jeśli w wyniku powodzi dochodzi do zagrożenia zdrowia, urazów lub konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, należy zadzwonić pod numer 999.

Jeśli w wyniku powodzi dochodzi do zagrożenia zdrowia, urazów lub konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, należy zadzwonić pod numer 999. 997: policja. Policję należy wezwać, gdy występuje zagrożenie porządku publicznego, bezpieczeństwa czy też gdy zachodzi potrzeba ewakuacji lub zabezpieczenia mienia.

Policję należy wezwać, gdy występuje zagrożenie porządku publicznego, bezpieczeństwa czy też gdy zachodzi potrzeba ewakuacji lub zabezpieczenia mienia. 994: pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne. Numer ten można wykorzystać, gdy problemem jest awaria sieci wodociągowej, zatkane kanalizacje, zalane ulice lub problemy z dostępem do wody pitnej.

Numer ten można wykorzystać, gdy problemem jest awaria sieci wodociągowej, zatkane kanalizacje, zalane ulice lub problemy z dostępem do wody pitnej. 993: pogotowie ciepłownicze . Numer ten należy wybrać w przypadku awarii lub przerwania dostaw ciepła, co może być istotne szczególnie w chłodniejszych dniach i miesiącach.

. Numer ten należy wybrać w przypadku awarii lub przerwania dostaw ciepła, co może być istotne szczególnie w chłodniejszych dniach i miesiącach. 992: pogotowie gazowe . Jeśli doszło do wycieku gazu lub istnieje podejrzenie zagrożenia związanego z instalacją gazową, należy niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem gazowym.

. Jeśli doszło do wycieku gazu lub istnieje podejrzenie zagrożenia związanego z instalacją gazową, należy niezwłocznie skontaktować się z pogotowiem gazowym. 991: pogotowie energetyczne. W razie awarii prądu, zerwania linii energetycznych lub innych problemów z dostawami energii elektrycznej, należy zgłosić problem pod numer 991.

Jeśli zgłaszasz się do wybranych służb, pamiętaj aby przede wszystkim zachować spokój. Chaotyczne wyrzucanie z siebie słów, płacz czy panika tylko utrudni dyspozytorom kontakt z tobą oraz spowolni cały proces wysyłania pomocy. Mimo stresującej sytuacji staraj się więc mówić wyraźnie i rzeczowo.

Podczas powodzi, a także każdego innego zagrożenia ważne jest także precyzyjne podanie adresu lub charakterystycznych punktów w okolicy, aby ratownicy mogli szybko dotrzeć na miejsce. Jeśli nie znasz dokładnego adresu, postaraj się podać jak najwięcej informacji na temat otoczenia. Być może uda ci się znaleźć dokładną lokalizację poprzez mapy Google.

Opisz też, co się dzieje. W przypadku powodzi najważniejsze informacje dla dyspozytora to:

Czy woda szybko się podnosi?

Czy w budynku są osoby starsze, dzieci, osoby niepełnosprawne?

Czy potrzebna jest ewakuacja?

Czy ktoś jest ranny?

Im więcej informacji podasz, tym lepiej poinformowane i przygotowane będą wysłane służby.

Pamiętaj też, aby nie rozłączać się samemu. Pozostań na linii z dyspozytorem, dopóki nie otrzymasz potwierdzenia, że wszystkie potrzebne informacje zostały przekazane. Jeśli się obawiasz, możesz zostać na linii nawet do przyjazdu pomocy.

Pomoc możesz wezwać także poprzez odpowiednie ułożenie swojego ciała, jeśli np. napotkasz helikopter ratunkowy. Ułożenie ciała w literę Y oznacza, że potrzebujesz pomocy (od angielskiego yes). Uniesienie jednej ręki w górę, a drugiej w dół po skosie (na kształt litery N od angielskiego no) to znak dla służb, że pomoc nie jest potrzebna. Nie machaj rękami - odpowiednio ułożone dadzą służbom właściwy sygnał.

Możesz także wywiesić na budynku flagi w odpowiednim kolorze. Wyjaśnia to dokładnie poniższa infografika.

fot. Zasady zgłaszania pomocy w czasie powodzi i nie tylko/MSWiA

Podczas oczekiwania na pomoc służb spróbuj przenieść się na wyższe kondygnacje budynku. W skrajnych przypadkach możesz nawet spróbować przedostać się na dach. Jeśli masz czas, wynieś na wyższe piętra najcenniejsze przedmioty, dokumenty i lekarstwa. Jednak priorytetem jest bezpieczeństwo twoje, bliskich oraz zwierząt.

Przydaje się także tzw. "czerwona teczka", czyli miejsce, w którym są najważniejsze dokumenty. To ją chwycisz jako pierwszą.

Wyłącz także wszystkie urządzenia elektryczne oraz gazowe, aby uniknąć zwarcia lub pożaru. Jeśli jesteś już bezpieczny i masz taką możliwość, spróbuj udzielić pomocy także innym, jeśli jest konieczna. Jeśli wiesz o sąsiadach, którzy mogą potrzebować pomocy (np. starsze osoby, osoby z niepełnosprawnościami), zgłoś to odpowiednim służbom.

W czasie powodzi często organizowane są zbiórki rzeczowe i finansowe na rzecz poszkodowanych. Możesz przekazać dary takie jak woda, żywność, ubrania czy środki higieniczne. Jeśli chodzi o zbiórki finansowe, zawsze sprawdzaj, czy są legalne i zweryfikowane.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!