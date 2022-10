Rwa kulszowa – leczenie domowe. Jakie sposoby są najskuteczniejsze?

fot. Adobe Stock, JD8

Rwa kulszowa to ból pleców w odcinku lędźwiowym kręgosłupa promieniujący do nogi wzdłuż nerwu kulszowego. Bólowi mogą towarzyszyć drętwienie kończyny oraz osłabienie siły mięśni. Jest wiele możliwych przyczyn rwy kulszowej, z których najczęstsza to wypadnięcie dysku. Inne przyczyny to przewianie pleców, stan zapalny, zwyrodnienie kręgosłupa lub guz podrażniający lub uciskający nerw. Rwa kulszowa ustępuje samoistnie w ciągu 1-4 tygodni, jednak ból może być na tyle silny, że nie da się funkcjonować. Rwę kulszową leczy się zazwyczaj w domu. Domowe leczenie jest skuteczne i może przyspieszyć powrót do zdrowia.

Domowe sposoby na rwę kulszową to przede wszystkim odpoczynek, okłady na plecy oraz łagodzenie bólu za pomocą leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Na późniejszym etapie choroby pomocne będą ćwiczenia zaplanowane przez rehabilitanta.

Pozycja odciążająca plecy

Domowe leczenie rwy kulszowej obejmuje właściwą pozycję ciała, co w dużym stopniu pozwala zmniejszyć ból. Powoli połóż się na wznak na twardym podłożu (podłoga, materac) i zegnij nogi w kolanach. Uciśnięty nerw znajduje się wówczas w pozycji spoczynkowej, co powoduje jego rozluźnienie i zmniejszenie bólu. Leżąc na plecach, możesz podłożyć pod nogi (ugięte pod kątem prostym) pościel lub nawet krzesło. To również odciąży odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Do spania polecana jest pozycja na boku z poduszką między kolanami. Najlepiej leżeć na przeciwnym boku niż miejsce bólu.

Ciepłe albo chłodne okłady

Okłady na rwę kulszową: ciepłe czy zimne? Najlepiej dobrać je do indywidualnych potrzeb. Jedni czują ulgę pod wpływem ciepła, inni - zimna. Na ogół zaleca się na początkowym etapie choroby zimne okłady (od razu jak pojawi się ból), a po 2-3 dniach stosowanie okładów ciepłych.

Zimno ogranicza stan zapalny i obrzęk, dzięki czemu może zmniejszyć dolegliwości. To mogą być żelowe plastry chłodzące, spray lub maści chłodzące z mentolem i kamforą albo kostki lodu owinięte folią i ręcznikiem. W celu ogrzania bolącego miejsca, można użyć termoforu, poduszki elektrycznej albo żelu czy plastrów rozgrzewających (np. z kapsaicyną).

Zioła

W domowym leczeniu rwy kulszowej przydatne są również zioła. Można stosować je miejscowo lub pić w postaci naparów.

Jedną z metod jest rozgrzewający okład ziołowy. Aby go przygotować, wymieszaj: pączki sosny, korzeń żywokostu, rozmaryn i kwiaty arniki, zalej wodą, zagotuj i odstaw na 10 minut. Dodaj zmielone nasiona kozieradki. Z całości powinna powstać gęsta papka, którą nakłada się na bolące miejsce. Musi być ciepła (można ją podgrzewać). Zabieg powtarzać 3-4 razy dziennie.

Można również zrobić pastę z kurkumy na bolące plecy. Dwie łyżki kurkumy zmieszaj z pieprzem i miodem, a następnie wsmarowuj w bolące miejsce lub stosuj w formie okładów. Więcej: kurkuma na rwę kulszową.

Zioła na rwę kulszową, z których warto przygotować napar do picia, to m.in.:

kwiat wiązówki,

liść borówki brusznicy,

liść borówki czernicy,

ziele dziurawca,

kurkuma,

imbir.

Należy wybierać zioła o działaniu przeciwzapalnym. Jednak trzeba pamiętać, że zioła raczej nie pomogą na ostry napad bólu rwy kulszowej. Stosuje się je raczej jako kuracja wspomagająca.

Masaż

Masaż jest pomocny w rozluźnianiu napiętych mięśni, które często towarzyszą rwie kulszowej i nasilają uczucie bólu. Nie zawsze będzie to skuteczna metoda, nie eliminuje też przyczyny bólu, a masaż przeprowadzony nieprawidłowo może nasilać dolegliwości. Dlatego powinna wykonywać go wyłącznie osoba wykwalifikowana, najlepiej fizjoterapeuta.

Masaże polecane przy rwie kulszowej to m.in.:

masaż klasyczny

masaż tkanek głębokich,

masaż mięśniowo-powięziowy,

masaż gorącymi kamieniami.

Masaż jest szczególnie zalecany w przewlekłej rwie kulszowej. Skuteczne są też magnetoterapia i laseroterapia.

Ćwiczenia

To, jakie ćwiczenia będą skuteczne w danym momencie na nasze dolegliwości, zależy od etapu choroby i nasilenia objawów. W pierwszych dniach choroby zalecany jest odpoczynek, z czasem należy wprowadzić ćwiczenia rozciągające, a następnie, żeby zapobiegać nawrotom rwy kulszowej, ćwiczenia wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe oraz mięśnie brzucha. Należy pamiętać, aby nie wykonywać ćwiczeń na rwę kulszową bez konsultacji z rehabilitantem.

Witaminy z grupy B

Osoby, które doświadczają bólów korzeniowych powinny zażywać odpowiednią ilość witamin B 1 , B 6 i B 12 , które wspierają pracę układu nerwowego.

Leki

Aby złagodzić ból przy rwie kulszowej w domowych warunkach, stosuje się leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. paracetamol, ibuprofen, naproksen, diklofenak, ketoprofen), a także żel i maści na rwę kulszową. Na bolący odcinek pleców przykleja się też plastry - na początkowym etapie choroby chłodzące, a później rozgrzewające. Lekarz może przepisać leki rozluźniające mięśnie, co pomaga złagodzić ból. Przy rwie kulszowej można podawać również leki w zastrzykach.

Jeżeli w ciągu 2 dni ból się nie zmniejszy lub wystąpią niedowłady, brak czucia, utrata kontroli nad wypróżnianiem i oddawaniem moczu, szukaj pomocy medycznej. Także jeśli ból jest przewlekły albo nawraca, skontaktuj się ze specjalistą.

Wykorzystano fragmenty artykułu Agnieszki Czechowskiej, którego treść została pierwotnie opublikowana 12.04.2019.

