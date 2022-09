Masaż na rwę kulszową – jak i kiedy go wykonać?

fot. Adobe Stock, Syda Productions

Rwa kulszowa to zespół dolegliwości spowodowany podrażnieniem nerwu kulszowego, który objawia się bólem dolnego odcinka pleców, promieniującym do pośladka, wzdłuż nogi, nawet do stopy. Zwykle jest jednostronny.

Najczęstszą przyczyną rwy kulszowej jest dyskopatia i podrażnienie nerwu kulszowego przez krążek międzykręgowy. Jednak dolegliwości mogą być wywołane również stanem zapalnym okolicznych tkanek, przykurczem mięśni przykręgosłupowych (np. w wyniku wychłodzenia lędźwi), urazem lub w rzadkich przypadkach chorobą nowotworową.

Najcięższe objawy rwy kulszowej na ogół występują podczas pierwszej doby. Choroba ustępuje samoistnie w ciągu 1–4 tygodni. Jeśli się tak nie dzieje lub ból jest nie do wytrzymania – nie zwlekaj, szukaj pomocy medycznej. Zwykle jednak, choć dolegliwości dają się we znaki nawet przez klika dni, ich natężenie stopniowo słabnie. By nie zaburzać tego procesu, postaraj się w tym czasie odpoczywać i unikać dźwigania.

Masaż nie wyeliminuje głównej przyczyny rwy kulszowej, ale może pomóc zmniejszyć dolegliwości, przede wszystkim uśmierzyć ból. Masaż będzie bardziej skuteczny w przypadku rwy kulszowej, której przyczyną jest ucisk nerwu przez napięte mięśnie. Wtedy masaż wykonany odpowiednią techniką rozluźni je i zapobiegnie podrażnianiu nerwu.

W domowych warunkach na rwę kulszową można bezpiecznie zrobić masaż klasyczny – rozluźniający mięśnie okołokręgosłupowe. Ważne: nie masuj samego kręgosłupa! Poniżej znajdziesz instrukcję, jak go wykonać.

Przede wszystkim masażu na rwę kulszową nie można wykonać samodzielnie. Potrzebna jest druga osoba do pomocy. Przy ostrym ataku (gdy ból dopiero się zaczął i jest bardzo silny), nie próbuj masować pleców. To dobry pomysł, ale na późniejszym etapie choroby, gdy ból się zmniejszy.

Wykonując masaż na rwę kulszową, warto posłużyć się maścią rozgrzewającą (np. maścią końską lub balsamem z sadła świstaka) albo łyżką oleju (kokosowego, migdałowego lub z pestek winogron) wymieszać z 3 kroplami olejku aromaterapeutycznego (sprawdzi się np. rumiankowy, lawendowy, eukaliptusowy lub z drewna sandałowego).

Masaż na rwę kulszową wykonaj według poniżej instrukcji:

Rozetrzyj ręce, by je ogrzać. Nanieś na nie odrobinę rozgrzewającej maści lub olejku. Na zmianę – całymi dłońmi lub opuszkami palców – głaszcz plecy. Wykonuj przy tym dość zdecydowane ruchy zgodne z kierunkiem w jakim układają się mięśnie (poziomo, od okolic kręgosłupa na boki). Rób to przez 2–3 minuty. Następnie zaciśnij dłonie w pięści i lekko uciskając nimi skórę przesuwaj je rytmicznie wzdłuż mięśni – najpierw w jedną, a potem w drugą stronę. Powtórz 30 razy. Potem przez chwilę lekko podszczypuj skórę i ją oklepuj. Zakończ głaskaniem (takim, jak na początku zabiegu). Chory powinien się ubrać, owinąć kocem i odpocząć w wygodnej pozycji.

Ważne! W ramach domowych zabiegów możesz przeprowadzić jedynie masaż redukujący napięcie mięśni. Bardziej zaawansowane techniki (jak np. masaż powięzi) to już zadanie dla dobrego specjalisty. Być może dostaniesz skierowanie do niego w ramach rehabilitacji.

Masaż jest tylko jedną z wielu opcji terapii. Leczenie rwy kulszowej polega przede wszystkim na zmniejszaniu bólu oraz stanu zapalnego. Dlatego stosuje się leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. Na mniej nasilony ból wystarczą leki dostępne bez recepty. Jeśli ból jest wyjątkowo dokuczliwy, lekarz może przepisać silniejsze leki przeciwbólowe w tabletkach lub zastrzykach. Miejscowo stosuje się też maści na rwę kulszową lub plastry - chłodzące lub rozgrzewające, w zależności od upodobań chorego.

W uśmierzaniu bólu przy rwie kulszowej pomocne mogą być odpowiednie pozycje:

Połóż się na wznak na twardym materacu lub podłodze. Podłuż coś pod łydki (np. dużą poduszkę), tak by nogi były ugięte w kolanach pod kątem prostym.

na twardym materacu lub podłodze. Podłuż coś pod łydki (np. dużą poduszkę), tak by nogi były ugięte w kolanach pod kątem prostym. Gdy chcesz wstać z łóżka , obróć się najpierw powoli na bok , potem spuść na podłogę nogi, podeprzyj się na łokciu i dopiero podnieś.

, potem spuść na podłogę nogi, podeprzyj się na łokciu i dopiero podnieś. Podczas chodzenia oszczędzaj bolącą nogę (możesz ją mieć lekko ugiętą, by zmniejszyć napięcie nerwu).

(możesz ją mieć lekko ugiętą, by zmniejszyć napięcie nerwu). Śpij w pozycji na boku z poduszką między kolanami. Najlepiej na przeciwnym boku niż dolegliwości.

Najlepiej na przeciwnym boku niż dolegliwości. Możesz też spać na plecach, ale ważne jest położenie czegoś pod nogi, np. poduszki, aby zmniejszyć wygięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.

Do skutecznych sposobów na rwę kulszową należą odpowiednie ćwiczenia. Nie wszystkie przyniosą ci ulgę, ale możesz dobrać odpowiednie dla siebie. Najlepiej skonsultuj się w tym celu z fizjoterapeutą. Specjalista może też polecić ci zabiegi na rwę kulszową, takie jak leczenie ciepłem, krioterapię, przezskórną elektrostymulację lub ultradźwięki.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.04.2019.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!