Spis treści:

Reklama

Do przewiania pleców dochodzi najczęściej w wyniku oddziaływania chłodnego powietrza na skórę, zwykle mokrą lub spoconą albo rozgrzaną. Przykładem jest sytuacja, gdy uprawiamy sport bez koszulki w wietrzną pogodę, gdy jest deszczowo i wieje wiatr, a my mamy przemoczone ubranie. Do przewiania pleców może dojść w wyniku przebywania w przeciągu lub przy otwartych szybach w samochodzie. Zawsze wtedy, gdy strumień chłodnego powietrza jest skierowany na nasze plecy.

Dokładny mechanizm powstawania bólu przy przewianych plecach nie został opisany. Jest kilka teorii na to, skąd się bierze.

Działanie niższej temperatury na ciało podczas przewiania powoduje napinanie struktur podtrzymujących kręgosłup - mięśni ścięgien i więzadeł, a kiedy te tkanki stają się sztywne, zaczynają ciągnąć wrażliwe zakończenia nerwowe. W rezultacie odczuwamy ból. Co więcej, napięte tkanki są podatne na urazy i uszkodzenia. Inna teoria mówi o osłabieniu miejscowej odporności po działaniu zimnego powietrza na ciało, skutkującym stanem zapalnym w obrębie nerwów lub mięśni.

Przewiane plecy w odcinku lędźwiowym dają o sobie znać przede wszystkim bólem: tępym, przeszywającym, o różnym natężeniu. Dolegliwości mogą się nasilać przy głębszym oddechu, skręcaniu tułowiem lub podnoszeniu rąk do góry. Ból okolicy lędźwiowej nazywany jest lumbago (inaczej postrzał). Jego najczęstszymi przyczynami są stan zapalny lub kurcz mięśni. Osoba, która go doświadcza, często musi chodzić pochylona, gdyż prostowanie się nasila dolegliwości.

Przewianie pleców w okolicy lędźwiowej prowadzić może również do bólu promieniującego wzdłuż nogi, nawet do samej stopy, co wynika z podrażnienia nerwu kulszowego (tzw. rwa kulszowa lub potocznie: zapalenie korzonków).

Z kolei przewianie pleców w wyższych partiach objawia się najczęściej bólem i sztywnością karku, bólem barku, a także głowy. Dolegliwości często nasilają się podczas ruchów tułowiem, głową i rękami.

Ból z powodu przewiania pleców może być łagodny i nie pozbawiać nas możliwości wykonywania codziennych zadań, ale może też być na tyle silny, że będziemy zmuszeni przez kilka dni ograniczyć swoją aktywność.

Przewianiu pleców mogą towarzyszyć również ogólne objawy przeziębienia, jak:

katar,

osłabienie,

ból mięśni i stawów.

Przewianie pleców zwykle nie wymaga interwencji lekarskiej. Z pomocą przychodzą:

dostępne bez recepty leki przeciwbólowe (paracetamol), leki przeciwzapalne (ibuprofen), żele i maści przeciwzapalne (np. z diklofenakiem, ibuprofenem, naproksenem),

(paracetamol), (ibuprofen), (np. z diklofenakiem, ibuprofenem, naproksenem), inne środki dostępne bez recepty w aptece (jak plastry z żelazem, aktywnym węglem lub kapsaicyną),

z żelazem, aktywnym węglem lub kapsaicyną), domowe sposoby.

Jeżeli ból pleców nie ustępuje pomimo leczenia lub nasila się, należy skontaktować się z lekarzem. Być może będzie konieczne przepisanie silniejszych doustnych leków przeciwbólowych dostępnych na receptę (jak naproksen, tramadol), a także leków rozluźniających mięśnie.

Jeżeli po dwóch tygodniach plecy nadal bolą, zalecana jest wizyta u lekarza i wykonanie badań diagnostycznych: badania OB, RTG odcinka lędźwiowego lub szyjnego. Od lekarza pierwszego kontaktu powinniśmy również otrzymać skierowanie na fizjoterapię.

Przewiane plecy nie są wskazaniem do pozostawania w łóżku, na ile to się udaje, można być aktywnym i wypełniać codzienne obowiązki.

Treść artykułu pierwotnie została opublikowana 10.04. 2018.

Reklama

Więcej na temat bólu pleców:

Ból pleców w okolicy krzyżowej

Ból kręgosłupa lędźwiowego – leczenie

Ból lędźwiowego odcinka kręgosłupa – jak sobie z nim radzić?

Wszystko o bólu kręgosłupa

Pierwsza pomoc przy bólu karku. Dlaczego boli kark, szyja i głowa z tyłu?