Sok z ziemniaka pomaga przy niestrawności i wykazuje pewne właściwości przeciwnowotworowe. Jak przyjmować ten niedoceniany specyfik?

fot. Adobe Stock, Maryna Osadcha

Ziemniaki nie cieszą się najlepszą opinią, chociaż należą do warzyw bogatych w składniki mineralne i witaminy. Odpowiednio przyrządzone (bez tłuszczu i niezdrowych dodatków), jedzone w umiarkowanych ilościach, są jak najbardziej w porządku. W niektórych krajach popularnym środkiem na dolegliwości trawienne jest świeżo wyciśnięty sok z ziemniaków. Zainteresowanie jego leczniczymi właściwościami sięga XIX wieku. Co warto wiedzieć o tym napoju?

Spis treści:

Ziemniak może być produktem, z którego zrobimy nie tylko frytki, purée czy kopytka, ale sprawdzi się też jako warzywo na sok. Sok z ziemniaka, choć nie jest popularny, jest bardzo zdrowy. Zawiera wiele cennych witamin, fitochemikaliów i składników mineralnych:

witaminy z grupy B – jedna porcja warzywa pokrywa 40% zapotrzebowanie dzienne na tiaminę (witaminę B 1 ) i niacynę (witaminę B 3 ), znajdą się tu również witaminy B 2 i B 6 ,

) i niacynę (witaminę B ), znajdą się tu również witaminy B i B , witaminę C – ziemniaki są bardzo dobrym jej źródłem,

potas – w ziemniakach jest go szczególnie dużo,

żelazo,

wapń,

cynk,

fosfor,

witaminę K,

związki przeciwutleniające (karotenoidy, takie jak luteina, zeaksantyna i wiolaksantyna).

Związki zawarte w soku z ziemniaka, czego dowodzą badania, wykazują szereg działań korzystnych dla zdrowia, w tym działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciw otyłości, przeciwcukrzycowe, poprawiające parametry cholesterolu i nadciśnienia tętniczego. Sok ziemniaczany zawiera wiele substancji o działaniu biologicznym, dzięki którym może wpływać na zdrowie organizmu.

Dzięki zawartości wielu cennych związków picie soku z ziemniaka może korzystnie działać przy różnych schorzeniach i dolegliwościach:

łagodzi refluks i zgagę,

poprawia stan skóry i włosów,

zmniejsza obrzęki i podrażnienia,

wspomaga pracę układu nerwowego,

dzięki obecności potasu, reguluje gospodarkę wodną organizmu,

dzięki zawartości witaminy K, wpływa na procesy krzepnięcia krwi i wspomaga transport wapnia w całym organizmie,

może zapobiegać przewlekłym stanom zapalnym,

może chronić przed nowotworami, dzięki zawartości antyoksydantów i związków o działaniu przeciwzapalnym,

spowalnia procesy starzenia – to zasługa antyoksydantów.

Sok z ziemniaka na refluks i zgagę

Sok z ziemniaka jest także polecany na zgagę, niestrawność i refluks żołądkowy, ponieważ jest płynem mocno zasadowym, dzięki czemu zmniejsza kwasowość w żołądku. W rezultacie łagodzi dolegliwości układu pokarmowego.

Naukowcy z niemieckiego Uniwersytetu we Freiburgu przetestowali skuteczność soku z ziemniaka u pacjentów z niestrawnością. Zauważono, że 2/3 badanych odniosło korzyści i objawy dyspeptyczne uległy w tej grupie zmniejszeniu. Badacze przypominają, że sok z ziemniaka może mieć działanie przeciwskurczowe i zobojętniające sok żołądkowy, dlatego jest polecanym środkiem na problemy trawienne.

Sok z surowego ziemniaka a Helicobacter pylori

Kilka lat temu mikrobiolodzy z Uniwersytetu w Manchesterze dokonali zaskakującego odkrycia. Ich zdaniem sok z ziemniaków może być skuteczny w profilaktyce i leczeniu wrzodów żołądka - choroby, którą często powoduje zakażenie Helicobacter pylori.

Sok z ziemniaka zawiera związek antybakteryjny niszczący te drobnoustroje. Dodatkowym atutem jest to, że ziemniaczany napój nie powoduje lekooporności w przeciwieństwie do antybiotyków, a także nie wywoływał skutków ubocznych u badanych.

Aby przygotować sok z ziemniaka, najlepiej dokładnie wyczyszczone, pokrojone surowe ziemniaki (w skórce) wycisnąć w sokowirówce. Można też zetrzeć ziemniaki na tarce i wycisnąć z nich sok. Płyn można następnie dodać do innego ulubionego soku i wypić w tej formie. Albo dodać do niego sok z cytryny lub bazylię. W celach leczniczych zaleca się pić jedną szklankę soku z ziemniaka dziennie doraźnie przy dolegliwościach, np. 3 raz w ciągu dnia przed posiłkami. Początkowo warto zacząć od mniejszych ilości (2-3 łyżek), aby sprawdzić, jak organizm reaguje, jeżeli wcześniej go nie piliśmy.

Czy sok z ziemniaka może być szkodliwy? Tak, nadmierne spożywanie surowych ziemniaków, zbyt starych lub nieprawidłowo przechowywanych może powodować zatrucie i gorączkę.

Surowe ziemniaki zawierają toksyczne związki – glikoalkaloidy (głównie solaninę i chakoninę). Według European Food Safety Authority zagrożenie związane z ich spożywaniem występuje zwłaszcza w przypadku niemowląt i małych dzieci oraz osób dorosłych przy częstym spożywaniu.

Objawy zatrucia glikoalkaloidami to nudności, wymioty i biegunka. Zawartość związków w warzywie zmniejsza się, jeśli ziemniaki są poddane obróbce: obieraniu, gotowaniu lub smażeniu. W ziemniakach zebranych o prawidłowym czasie nie stwierdzono obecności toksycznych ilości glikozydów.

Co ważne, należy unikać spożywania surowych ziemniaków z zielonym miąższem lub takich, które zaczęły kiełkować. To oznacza, że były nieprawidłowo lub zbyt długo przechowywane.

Pomimo że sok z ziemniaków ma wiele zalet, są pewne przeciwwskazania do jego stosowania. U osób z niską kwasowością żołądka skrobia zawarta w napoju może nasilać dolegliwości, takie jak bóle brzucha, pieczenie w przełyku i nudności. Przeciwwskazaniem jest również ostre zapalenie trzustki. Osoby z cukrzycą powinny poradzić się przed zastosowaniem swojego lekarza.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!