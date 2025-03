Spis treści:

Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.) to roślina powszechnie występująca w Polsce będąca źródłem cennych składników, które od wieków są wykorzystywane w celach zdrowotnych. Pokrzywa jest przyjmowana m.in. w formie soku. W badaniach wykazano, że roślina ma właściwości przeciwzapalne, antyoksydacyjne, antyagregacyjne (zapobiegające zakrzepom krwi), hipoglikemiczne (obniżające stężenie glukozy we krwi), a także obniżające cholesterol.

Pokrzywa jest źródłem cennych składników. Liście pokrzywy zawierają m.in.:

Oprócz dostarczania organizmowi potrzebnych związków, sok z pokrzywy ma wiele zastosowań w leczeniu i profilaktyce problemów zdrowotnych takich jak:

Sok z pokrzywy ma przewagę nad naparem z tej rośliny, ponieważ jest bardziej skoncentrowany, dzięki czemu zawiera większą ilość składników odżywczych.

Pokrzywa jest wprawdzie bogata w żelazo (może zawierać ponad 3 mg żelaza na 100 g), jednak w organizmie wchłania się jego niewielka ilość. Dlatego picie soku z pokrzywy nie stanowi najlepszego sposobu na uzupełnienie niedoborów tego pierwiastka. Wyniki badań również nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Pamiętaj, że sok z pokrzywy na anemię może być pomocny, ale jego przyjmowanie nie zastąpi konsultacji lekarskiej oraz specjalistycznego leczenia niedokrwistości.

Sok z pokrzywy ze względu na właściwości moczopędne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne jest pomocny w zakresie profilaktyki i leczenia chorób układu moczowego, w tym zapalenia pęcherza i kamicy nerkowej. Wyniki badań na ten temat nie są spójne, ale nie brakuje sugestii, że picie soku z pokrzywy może wspierać zdrowie układu moczowego.

Sok z pokrzywy jest często stosowany w celu poprawy kondycji włosów i skóry. Nakłada się go miejscowo. Może łagodzić trądzik, łuszczycę, łojotokowe zapalenie skóry i inne problemy dermatologiczne. Używany w formie płukanki do włosów zapobiega ich przetłuszczaniu się i wypadaniu. Badania sugerują, że ekstrakt z pokrzywy stymuluje wzrost włosów.

Preparaty z pokrzywy testowane w badaniach działały korzystnie w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy. Naukowcy zauważyli, że ich stosowanie powodowało obniżenie poziomu glukozy oraz cholesterolu we krwi, a także poprawę działania trzustki i zwiększenie wrażliwości na insulinę. Sok z pokrzywy działa zatem ochronnie również na układ krążenia. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić efekty.

Sok z pokrzywy możesz przyrządzić samodzielnie według poniższego przepisu:

Z pełnej reklamówki pokrzywy uzyskasz około 0,5 szklanki soku. Możesz dodać do niego soku z jabłek, mango, ananasa lub dosłodzić miodem dla poprawy smaku.

Dawkowanie soku z pokrzywy jest ważne, ponieważ nie można go pić zbyt dużo – na ogół zalecane jest nieprzekraczanie ilości 20 ml soku na dobę. Chyba że leczenie wymaga większych dawek, np. przy anemii. Standardowa kuracja z zastosowaniem soku z pokrzywy trwa 10-14 dni. Można ją powtórzyć po tygodniowej przerwie.

Aby zrobić sok z pokrzywy zwyczajnej, najlepiej wybierać młode rośliny. Na soki i nalewki zrywa się całe pędy w kwietniu i maju, zanim pokrzywa zacznie kwitnąć. Aby uniknąć poparzenia, koniecznie załóżmy rękawiczki ogrodowe lub gumowe. Miejsca wybrane na zbiory pokrzywy powinny być oddalone od fabryk, szos i opryskiwanych pól, aby surowiec nie zawierał szkodliwych związków.

Sok z pokrzywy przyjmowany zgodnie z zaleceniami jest bezpieczny i nie wykazuje toksyczności. Jak w przypadku każdej rośliny leczniczej, zastosowanie soku z pokrzywy ma jednak swoje ograniczenia. Do przeciwwskazań należą:

Nie wiadomo, czy picie soku z pokrzywy jest w pełni bezpieczne w przypadku ciąży i karmienia piersią, dlatego niektórzy odradzają spożywanie go w tym czasie. Ze względu na obniżające glukozę właściwości pokrzywy osoby chore na cukrzycę przed zastosowaniem soku powinny skonsultować się z lekarzem. Warto też pamiętać, że spożywanie dużej jego ilości może wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe oraz reakcje uczuleniowe.

Jeżeli nie chcesz samodzielnie przyrządzać soku z pokrzywy, możesz kupić gotowy produkt. Soki z pokrzywy dostępne są w aptekach, sklepach ze zdrową żywnością oraz sklepach zielarskich. Wybierz sok bez sztucznych konserwantów i barwników. Znak NFC (ang. not from concentrate) świadczy o tym, że sok jest bezpośrednio wyciskany. Zwróć uwagę na to, czy sok nie został przygotowany z koncentratów soków. Warto też unikać zakupu z niesprawdzonych źródeł, ponieważ może być to produkt wątpliwej jakości lub zanieczyszczony. Sok powinien być przechowywany w butelce z ciemnego szkła.