Nalewka ze szczeci – przepis i właściwości. Skuteczna kuracja na boreliozę?

Szczeć pospolita (łac. Dipsacus fullonum), to roślina zielna pospolicie występująca w środkowej i południowej części Europy. Osiąga 1-2,5 m wysokości. Z wyglądu przypomina wysoki oset. Ma kolczaste łodygi i liście, a także charakterystyczne stożkowe kwiaty. Lecznicze właściwości mają zarówno liście jak i korzenie szczeci. Ekstrakty z nich można zażywać pod postacią suplementów. Można też samemu przygotować własne mikstury, np. nalewkę ze szczeci, napar lub odwar.

Leczenie szczecią praktykowano już w XII wieku (robiła to m.in. sława naturalnej medycyny św. Hildegarda z Bingen). Szczeć wykorzystywano głównie w leczeniu chorób reumatycznych, złamań, bólów mięśniowych, nowotworów i choroby Alzheimera. Badania naukowe dowodzą, że roślina zawiera związki o działaniu:

przeciwzapalnym,

przeciwbakteryjnym,

przeciwwirusowym,

przeciwutleniającym.

Dzisiaj szczeć wykorzystuje się również w naturalnym leczeniu boreliozy.

Czy szczeć leczy boreliozę?

Oto kilka faktów. Bakterie wywołujące boreliozę – krętki Borrelia burgdorferi zostały wyizolowane z zainfekowanego kleszcza dopiero w 1981 roku. W większości przypadków organizm samodzielnie potrafi zwalczyć bakterie wywołujące boreliozę, dzięki swoim siłom obronnym. W pozostałych przypadkach potrzebna jest kuracja antybiotykami. Szczeć pospolita – choć wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, a także wzmacnia organizm, nie jest w stanie sama rozprawić się z boreliozą. Można ją jednak stosować jako:

wsparcie naturalnych sił obronnych,

wspomaganie kuracji farmaceutykami,

środek łagodzący objawy, które towarzyszą boreliozie, np. dolegliwości stawów.

Do przygotowania nalewki potrzebujesz korzenia szczeci, który kupisz w sklepach zielarskich. Koszt to ok. 20-30 zł za 100 g.

Skład​niki:

100 g suchego korzenia szczeci,

600 g czystej wódki o zawartości 40% alkoholu (lub roztwór spirytusu o tej mocy)

Przygotowanie nalewki ze szczeci:



Suszony korzeń szczeci włóż do słoika lub butelki z ciemnego szkła i zalej alkoholem. Odstaw na 2 tygodnie w ciemne miejsce (w tym czasie kilka razy wstrząśnij). Gdy korzeń się zmaceruje (dobrze nasiąknie, a lecznicze substancje przenikną do alkoholu), przecedź nalewkę (np. przez gazę lub gęste sitko).

Domową nalewkę ze szczeci zażywa się 3 razy dziennie 30 minut przed posiłkiem lub pół godziny po nim, po 10 ml mikstury w 1/2 szklanki letniej wody (można dosłodzić miodem). Kurację prowadzi się 6 tygodni. Nalewkę można stosować także zewnętrznie, np. do nacierania bolących stawów.

Uwaga! Jeśli korzystasz z gotowej nalewki (można ją kupić za 30-40 zł za 50 ml) dawkuj ją zgodnie z zaleceniami z ulotki. Nalewka ze szczeci sprzedawana jest bowiem często w wersji skoncentrowanej i należy ją odmierzać na krople.

Inną możliwością zastosowania leczniczo szczeci jest picie odwaru s tej rośliny. Aby go przygotować, 1 łyżeczkę rozkruszonych liści lub korzeni zalej 3/4 szklanki wody i doprowadź do wrzenia. Gotuj na małym ogniu przez 5 minut. Przecedź.

Letni odwar ze szczeci w celach leczniczych pij 3 razy dziennie po filiżance, przez 3 tygodnie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 22.04.2019.

