Choć ich wielkość zdecydowanie nie zapowiada wagi problemu, kleszcze mogą przenosić boreliozę, czyli zakaźną i bardzo groźną chorobę, wywołaną przez bakterie należące do rodziny krętków. Na skutek kontaktu z krwią bakterie przechodzą do organizmu człowieka, umiejscawiając się następnie w skórze, ścięgnach, ścianach naczyń krwionośnych lub tkance nerwowej.

Borelioza może rozwijać się u człowieka w 3 fazach. W miarę postępowania infekcji objawy rozszerzają się od miejscowych na skórze wokół ukąszenia, do ogólnych, dotykających całego organizmu. Jak je rozpoznać?

Na skróty:

Początkowo infekcja ma charakter miejscowy. Na tym etapie chorobę najłatwiej jest rozpoznać po zmianach skórnych (rumień), które jednak niestety nie zawsze się pojawiają.

Jest to często tak naprawdę pierwszy symptom boreliozy.

Rumień wędrujący to zaczerwienienie wokół miejsca ukąszenia, pojawiające się od tygodnia do maksymalnie 3 tygodni od momentu ugryzienia.

Określenie rumienia jako „wędrującego” pochodzi stąd, że może on wystąpić praktycznie na całym ciele, bez względu na to, gdzie akurat doszło do ukąszenia. To dlatego niezwykle ważne jest, aby poprosić kogoś, żeby co najmniej przez miesiąc od ukąszenia dokładnie nas oglądał w miejscach niewidocznych dla naszego wzroku, np. na plecach

– mówi lek. Sylwia Kuźniarz-Rymarz, endokrynolog i specjalista chorób wewnętrznych Centrum Medycznego Sublimed z Krakowa.