Czy wiesz jak przygotować domowy syrop na kaszel?
Nie zawsze mamy pod ręką syropy na kaszel. Możemy go jednak zrobić samemu z naturalnych składników, które mamy w domu.
Opublikowano: 05.08.2010, 20:37
Reklama
Do przygotowania syropu będzie potrzebny cukier około 1/2 szklanki i 2 cebule.Cebule pokroić na księżyce, włożyć do plastikowego opakowania bez pokrywki i posypać cukrem.Tak przygotowaną miksturę zostawić na całą noc na ciepłym grzejniku. I gotowe.
Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
Reklama
Reklama
Reklama