Do przygotowania syropu będzie potrzebny cukier około 1/2 szklanki i 2 cebule.Cebule pokroić na księżyce, włożyć do plastikowego opakowania bez pokrywki i posypać cukrem.Tak przygotowaną miksturę zostawić na całą noc na ciepłym grzejniku. I gotowe.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!
