Ciało obce w drogach oddechowych niemowlęcia

Zadławienie się u małych dzieci i niemowląt zdarza się dość często. Jest to spowodowane tym, że lubią one wkładać do buzi małe przedmioty, a brak zębów trzonowych sprawia, że nie mogą dokładnie przeżuć jedzenia. W takim przypadku trzeba szybko podjąć próbę udzielenia pomocy - zadławienie może nawet prowadzić do śmierci!