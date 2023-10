Jak poradzić sobie z obrażalskim? Oto sposób psychologa

fot. Adobe Stock, Studio Romantic

Prawie każdemu zdarzyło się kiedyś na kogoś obrazić. Jeżeli ktoś obraża się często lub na bardzo długo, to jest to niepokojąca sytuacja, której należy się przyjrzeć i z którą trzeba coś zrobić. Osoby, które często się obrażają z błahych powodów, nie zawsze robią to w sposób zamierzony.

„Obrażalskim” można być z różnych przyczyn, np. gdy ktoś:

nauczył się takiego schematu postępowania od rodzica , jako formy ukarania drugiej osoby i wywierania presji (jako obserwator albo doświadczający tego zachowania bezpośrednio) - najczęściej tak jest,

, jako formy ukarania drugiej osoby i wywierania presji (jako obserwator albo doświadczający tego zachowania bezpośrednio) - najczęściej tak jest, nauczył się takiej metody wyrażania złości , która pozwala mu uniknąć nazywania emocji wprost i ochronić siebie przed poczuciem odrzucenia,

, która pozwala mu uniknąć nazywania emocji wprost i ochronić siebie przed poczuciem odrzucenia, odczuwa lęk — obawa przed utratą kontroli nad sytuacją, może powodować, że człowiek się obraża, ponieważ to pozwala mu mieć wrażenie, że nie dostosowuje się do innych, tylko nadal kontroluje sytuację,

— obawa przed utratą kontroli nad sytuacją, może powodować, że człowiek się obraża, ponieważ to pozwala mu mieć wrażenie, że nie dostosowuje się do innych, tylko nadal kontroluje sytuację, jest bardzo wrażliwy — niektórych z nas dużo łatwiej zranić uwagą lub brakiem zainteresowania, co powoduje rozżalenie i odwrót,

— niektórych z nas dużo łatwiej zranić uwagą lub brakiem zainteresowania, co powoduje rozżalenie i odwrót, nie przepracował trudnych doświadczeń z przeszłości — obrażając się, potwierdza swój ból, który nadal w nim siedzi, oraz zwraca na siebie w ten sposób uwagę,

— obrażając się, potwierdza swój ból, który nadal w nim siedzi, oraz zwraca na siebie w ten sposób uwagę, ma niskie poczucie własnej wartości — to powoduje, że uraża go nawet najmniejsza krytyka; taka osoba może skrywać się za fasadą dużej pewności siebie.

Osoba, która często się obraża, być może nie zna innego sposobu wyjścia z sytuacji. Chciałaby coś zmienić i zamiast o tym porozmawiać – obraża się, traktując swoje zachowanie w stosunku do ciebie jako rodzaj kary. Prawdopodobnie oczekuje przy tym, że to ty będziesz czuła się winna i za wszelką cenę będziesz chciała obrażalskiego ugłaskać

- mówi Hanna Lemańska-Węgorzecka, psycholog, terapeuta, doradca osobisty.

Prawie zawsze. Obrażanie się należy do repertuaru zachowań typowych dla dzieci, podczas gdy dorosły człowiek powinien dążyć do rozwiązywania problemów. Pamiętaj, że częste obrażanie się z błahych powodów jest formą przemocy. Nie dajemy w ten sposób drugiej osobie jasnych komunikatów, często powodując u niej lęk, bezsilność i smutek. Wysyłamy też sygnał, że ciągle robi coś źle. Ma to swoje granice, dlatego z czasem u takiej osoby będą pojawiać się napięcie i złość.

W dojrzałym związku ludzi, którzy się szanują i kochają, nie ma potrzeby obrażać się i nie odzywać do siebie dniami czy tygodniami. Zamiast tego pojawia się rozmowa o uczuciach, o tym co się stało, co nas dotknęło i o tym, jak to naprawić, oraz obustronna chęć dogadania się.

Oczywiście nie jesteśmy ze stali i możemy potrzebować czasu na ochłonięcie po przykrym doświadczeniu albo nie mieć ochoty na analizowanie sytuacji. Jednak w ten stan nie należy się zbytnio zagłębiać, rozdrapywać rany w nieskończoność, ponieważ to działa szkodliwie i na partnera, i na osobę, która się obraża.

Obrażanie się i pielęgnowanie w sobie takiego stanu przez dłuższy czas potęguje złość, żal i inne przykre uczucia. To w rezultacie działa destrukcyjnie na relację. Jest to niepotrzebne zwłaszcza wtedy, gdy druga strona jest skora dojść do porozumienia i nie chce krzywdzić.

Aby zmienić zachowanie obrażalskiego, zwróć uwagę na to, że do tej pory zachowanie partnera było skuteczne: to ty podejmowałaś wyzwanie i postępowałaś zgodnie z jego oczekiwaniami.

​Nie przejmuj się jego miną. Ludzie mają skłonność do powtarzania reakcji, które przynoszą oczekiwany efekt. Twój partner będzie więc obrażał się tak długo, jak długo będzie to skuteczne, to znaczy dopóki będziesz zabiegała o jego względy w sytuacji konfliktu. Aby zmienić strategię jego reagowania, zastosuj inną taktykę

- wyjaśnia Hanna Lemańska-Węgorzecka, psycholog, terapeuta, doradca osobisty.

Psycholog radzi, aby nie zabiegać o względy obrażalskiego, lecz powiedzieć mu jasno o swoich uczuciach, jakie wywołuje w tobie jego zachowanie.

Następnym razem powiedz obrażalskiemu: „Irytuje mnie twój sposób reagowania na różnicę zdań między nami. Wolałabym, żebyś zamiast się obrażać, porozmawiał ze mną o problemie. Na pewno uda się nam znaleźć dobre wyjście z sytuacji”. Potem zachowuj się tak, jakby nic się nie stało. Nie obrażaj się w ramach rewanżu. Nie przepraszaj. Nie komentuj jego zachowania. Pozwól pobyć mu sam na sam ze swoimi fochami. Niech zdecyduje o tym, jak ma zamiar rozwiązać problem

- wyjaśnia Hanna Lemańska-Węgorzecka, psycholog, terapeuta, doradca osobisty.

Obrażanie się jest metodą wywierania presji. Masz do czynienia z dorosłą osobą, więc skoro wybrała ona właśnie taki sposób reakcji, sama musi wiedzieć, jak z tego wybrnąć. To najlepsza droga, by pokazać partnerowi, że jego metoda jest nieskuteczna. Twoja gotowość do wybawiania go z kłopotu (po raz kolejny) przyniesie więcej szkody niż pożytku. Jeśli porzucisz obowiązujący do tej pory w waszym związku schemat rozwiązywania konfliktów, w którym przejmowałaś inicjatywę, jest duża szansa, że uda się przerwać błędne koło i zmienić zachowanie obrażalskiego.

