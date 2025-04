Czyste, a przede wszystkim zdrowe zęby to efekt dbania o nie każdego dnia. Co robić, by cieszyć się pięknym uśmiechem, a wizyty u stomatologa kończyły się tylko na kontroli? Poniżej znajdziesz 4 kroki do zdrowych zębów, które warto regularnie stosować.

4 kroki do zdrowych zębów

1. Szczotkuj

Zęby powinny być myte dwa razy dziennie za pomocą szczoteczki i pasty z fluorem. Niedobory fluoru negatywnie wpływają na szkliwo – staje się ono cieńsze, mniej odporne i podatniejsze na pęknięcia oraz urazy mechaniczne. Myj zęby regularnie i pilnuj, by twoje dzieci robiły to dokładnie. Pamiętajmy jednak, by dokładnie wypluwać pastę. Specjaliści zalecają, żeby nie płukać już dodatkowo jamy ustnej wodą po umyciu zębów. Możecie wspólnie wybrać szczoteczkę, która spodoba się dziecku, dzięki czemu codzienne szczotkowanie będzie dobrą zabawą.

2. Czyść

Samo szczotkowanie zębów to nie wszystko. Po każdym myciu warto sięgnąć po dodatkowe produkty, które pomogą jeszcze dokładniej zadbać o higienę jamy ustnej. Nić dentystyczna i płyn do płukania powinny na stałe zagościć w twojej łazience, jeśli chcesz kompleksowo zadbać o swój uśmiech. Nawyki trzeba wprowadzać od najmłodszych lat. Pamiętajmy jednak, że płyny do płukania ust zawierają fluor. W przypadku starszych dzieci i dorosłych to dobrze, bo dzięki temu nasze zęby są lepiej chronione. Ale w przypadku dzieci do 6 lat nie powinno się ich używać.

3. Żuj

Nie zawsze mamy możliwość, by umyć zęby po jedzeniu lub piciu. W takiej sytuacji warto mieć pod ręką bezcukrową gumę, na przykład tę marki Orbit. Żucie jej przez 10 minut po posiłku zwiększa nawet 10-krotnie wydzielanie śliny, która stanowi naturalną ochronę jamy ustnej przed próchnicą zębów. Pomaga również wypłukać zalegające resztki pokarmów. Bezcukrowa guma jest odpowiednia dla dzieci już w wieku szkolnym.

4. Kontroluj

Oprócz codziennej higieny, należy pamiętać o regularnych kontrolach u lekarza stomatologa - minimum raz na 6 miesięcy. Twoje dziecko ma jeszcze mleczne zęby? Nie szkodzi! O nie również trzeba dbać, a przy okazji wyrobić u dziecka nawyk chodzenia do stomatologa, który zaprocentuje w dorosłym życiu. Profilaktyka jest niezwykle istotna już od etapu uzębienia mlecznego, ponieważ jego stan wpływa na zdrowie zębów stałych. Przy prawidłowej higienie jamy ustnej, kontrolne wizyty mogą być przyjemnością potwierdzającą zdrowie naszego uśmiechu.

Edukację w zakresie zdrowia zębów warto wprowadzać dzieciom już od najmłodszych lat. Dzięki kolejnej, ósmej, edycji programu Orbit „Dziel się Uśmiechem” uczniowie z całej Polski poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiadują się jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach.

Odpowiednia edukacja, szczególnie dzieci w wieku rozwojowym i ich rodziców, może zmienić dotychczasowe niewłaściwe nawyki, wpływając na zapobieganie rozwojowi choroby próchnicowej w życiu dorosłym – mówi prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. – Profilaktyka jest niezwykle istotna już od etapu uzębienia mlecznego – dodaje.

Akcja „Dziel się Uśmiechem” prowadzona jest od ośmiu lat przez Polski Czerwony Krzyż oraz firmę Mars Polska wraz z partnerami merytorycznymi – Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej. W tym roku ambasadorką akcji ponownie została aktorka, Magdalena Różczka, znana z aktywnego zaangażowania w akcje charytatywne i kampanie społeczne.

Artykuł powstał z udziałem Mars Polska