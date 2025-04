Piękny uśmiech podnosi atrakcyjność, zaraża pozytywną energią i pomaga w nawiązywaniu relacji. Łatwiej iść z nim przez życie. To jednak przede wszystkim oznaka zdrowia, o które powinniśmy dbać każdego dnia.

Dobre nawyki dla higieny jamy ustnej

Zaniedbanie higieny jamy ustnej prowadzi do szybkiego tworzenia się płytki nazębnej*, w której rozwijają się bakterie wywołujące choroby stomatologiczne, w tym te obejmujące nie tylko sam ząb, ale też tkanki go podtrzymujące. Choroby przyzębia, bo o nich tu mowa, mają wpływ na zdrowie całego organizmu. Mogą skutkować nie tylko rozchwianiem i wypadaniem zębów, ale również schorzeniami ogólnoustrojowymi.

Choroby przyzębia są w stanie zwiększać ryzyko występowania schorzeń układu pokarmowego oraz sercowo-naczyniowego, w tym zawału czy choroby wieńcowej. Mogą też niekorzystnie wpływać na przebieg cukrzycy.

Badania kliniczne potwierdzają dwukierunkową zależność pomiędzy chorobami przyzębia, a cukrzycą. Ta druga dolegliwość często pogarsza kondycję dziąseł. Z kolei leczenie chorób przyzębia pomaga ustabilizować poziom cukru we krwi.

Z chorobami dziąseł nie ma żartów. Ich leczenie pochłania aż 4,6% światowych wydatków na zdrowie**. Zapalenie przyzębia to aktualnie szóste najczęstsze schorzenie na świecie***! Jedynym rozwiązaniem jest właściwa higiena i profilaktyka – czyszczenie zębów co najmniej dwa razy dziennie odpowiednią szczoteczką i codziennie nitkowanie, aby mechanicznie usunąć płytkę bakteryjną. Używanie past z fluorkiem cyny i antybakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej pomaga ograniczyć wzrost bakterii. Ponadto konieczne są regularne (przynajmniej raz w roku w przypadku dorosłych) badania kontrole u stomatologa.

Dla profilaktyki próchnicy warto nie podjadać w nocy, ograniczyć spożycie cukrów prostych oraz węglowodanów, a dla utrzymania odpowiedniego koloru zębów limitować ilość wypijanej mocnej kawy i herbaty i zrezygnować z palenia tytoniu.

Zaawansowana technologia, która pomaga jeszcze lepiej dbać o zdrowe zęby i dziąsła

Marka Oral-B posiada szeroki wachlarz produktów, które zadbają o nasze zęby i dziąsła – szczoteczki, nici dentystyczne i płyny do płukania jamy ustnej oraz antybakteryjne pasty z fluorkiem cyny. Pomagają one oczyścić trudno dostępne obszary i pozbyć się płytki bakteryjnej oraz przykrego zapachu z ust.

Najbardziej zaawansowaną technologię służącą utrzymywaniu higieny jamy ustnej zapewnia seria szczoteczek magnetycznych Oral-B iO. Dzięki liniowemu napędowi magnetycznemu oraz okrągłej główce usuwają 100% więcej płytki nazębnej w porównaniu ze szczoteczkami manualnymi. Z łatwością monitorujemy postępy w czyszczeniu jamy ustnej, łącząc je z dedykowaną aplikacją. Mycie zębów szczoteczką iO jest skuteczne, delikatne, płynne i wygodne.

Aby zapewnić jeszcze bardziej spersonalizowane doświadczenie czyszczenia zębów, seria iO10 została wyposażona w urządzenie o nazwie iOSense™, które wykorzystuje sztuczną inteligencję. Dzięki temu w czasie rzeczywistym oferuje wskazówki dotyczące parametrów mycia, aby było ono jak najskuteczniejsze i jak najbardziej intuicyjne dla użytkownika – tłumaczy dr n. med. Beata Golan, kierownik ds. naukowych P&G Polska

Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej. Dbajmy o swoje zęby!

Do końca marca trwa kampania „Polska mówi aaa…” pod hasłem „Zdrowa jama ustna to uśmiech na całe życie”. W ramach akcji zorganizowanej z okazji Dnia Zdrowia Jamy Ustnej, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne wraz z marką Oral-B i partnerami zachęcają do wyrabiania zdrowych nawyków. Zapraszają do skorzystania z ponad 2800 bezpłatnych konsultacji stomatologicznych połączonych z instruktażem prawidłowej higieny jamy ustnej.

Listę wszystkich placówek, które biorą udział w akcji – gabinetów partnerskich Oral-B oraz należących do sieci Lux Med Stomatologia znajdziecie na stronie www.oralb.pl/pl-pl/produkty-kolekcje/zdrowy-usmiech.

