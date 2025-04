Reklama

Cholesterol to rodzaj tłuszczu, który o ile występuje we właściwych ilościach, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Uczestniczy w syntezie kwasów żółciowych, odpowiada też za pracę mózgu, wchodzi w skład błon śluzowych.

Tłuszcze, takie jak cholesterol, nazywane są lipidami. Istnieje kilka rodzajów (frakcji) cholesterolu: m.in. trójglicerydy, HDL i LDL. Ten pierwszy — HDL (z ang. high-density lipoprotein) potocznie nazywane jest dobrym cholesterolem. LDL (z ang. low-density lipoprotein) to tzw. zły cholesterol.

Aż 61% Polaków ma zbyt wysoki poziom cholesterolu. Nieprawidłowe odżywianie, brak aktywności fizycznej, szybki styl życia, stres czy obciążenia genetyczne mogą powodować wiele problemów z utrzymaniem prawidłowego poziomu cholesterolu.

Warto być świadomym tego, że zbyt wysoki cholesterol zagraża zdrowiu. Odkładanie się tego lipidu może grozić chorobami sercowo-naczyniowymi, takimi jak:

nadciśnienie tętnicze (które dotyczy coraz młodszych osób),

choroby wieńcowe,

zaburzenia rytmu pracy serca,

zawał serca,

zakrzepica,

zatory,

udar.

Co nas powinno zmartwić i zastanowić? Co może wskazywać na podwyższony poziom cholesterolu we krwi? Warto zwrócić uwagę na takie kwestie:

obrzęki nóg,

ból nóg,

skurcze łydek,

ból w klatce piersiowej,

nadwaga.

Już teraz wprowadzić do swojego życia kilka prostych nawyków, dzięki którym obniżysz poziom cholesterolu i poczujesz się lepiej.

1. Zdrowe jedzenie



Nasz organizm do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje tłuszczów. Czy wszystkich? Niekoniecznie. Ważne i wartościowe są tłuszcze nasycone, wielonasycone i jednonasycone. Człowiek może za to obejść się bez tłuszczów trans (tych zawartych między innymi w fast foodach czy słonych przekąskach). To właśnie one zwiększają ryzyko udaru i zachorowania na serce – obniżają one poziom tak zwanego dobrego cholesterolu (HDL), a podnoszą stężenie złego (LDL). Co zatem warto spożywać, a czego unikać?

Ogranicz tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Staraj się wybierać roślinne, takie jak: oliwa z oliwek, awokado, oleje rzepakowe, słonecznikowe. Jedz chude mięso, np. drobiowe. Postaraj się, aby w twoim menu pojawiały się ryby morskie (makrela, łosoś, dorsz, flądra). Wybieraj zielone warzywa, a także rośliny strączkowe (groszek, soczewica, ciecierzyca). Jedz nabiał o obniżonej zawartości tłuszczów. Pamiętaj o daniach bogatych w błonnik, który naturalnie oczyszcza jelita. Ogranicz spożycie słodyczy, fast foodów i alkoholu. Zrezygnuj z palenia papierosów.

2. Aktywność fizyczna

Nie chodzi o godziny spędzone na siłowni. Liczy się ruch, nawet ten umiarkowany. Spacer, jazda na rowerze, nordic walking, a może basen? Wszystko zależy od ciebie! Specjaliści zalecają aktywność fizyczną od 2,5 do 5 godzin tygodniowo. Niewiele, a tak wiele! Koniec z wymówkami. Tu chodzi o dobre chęci, determinację i świadomość, że robi się to dla siebie, swojego zdrowia i samopoczucia. Warto! Dodatkowym plusem będą endorfiny — hormon szczęścia, który wyzwala się podczas uprawiania sportu.

3. Kontroluj wagę i badaj się



Waga łazienkowa — mityczny gadżet, który większość z nas ma w domu, jednak go nie używa. Czasem warto jednak sprawdzić poziom masy ciała i obliczyć BMI (stosunek masy ciała do wzrostu). Wszystko po to, by w porę zareagować i zmienić styl życia oraz nawyki żywieniowe. Raz na rok wykonaj podstawowe badania krwi. Profilaktyka jest niezwykle ważna i nie należy z nią zwlekać.

4. Pozwól sobie na odpoczynek



Stres może zwiększyć poziom cholesterolu. Dodatkowo negatywnie wpływa na nasze samopoczucie i może przyczynić się do wielu dolegliwości. To dlatego warto nauczyć się odpoczywać. Po ciężkim dniu w pracy, aktywnym czasie w domu, wielogodzinnej zabawie z dziećmi czy po prostu bez powodu — pozwól sobie na odpoczynek. Relaks i chwila dla siebie są niezwykle ważne, aby móc prawidłowo funkcjonować społecznie, psychicznie i fizycznie. Wieczór z ulubioną książką, filmem, herbatą czy ziołami może zdziałać cuda. Jeśli jednak masz problem z długofalowym stresem, rozważ wizytę u specjalisty lub pomyśl o ćwiczeniach relaksacyjnych. Zadbaj o codzienne, małe rytuały, które będą tylko dla ciebie. Poranna kawa na tarasie, pyszne śniadanie, słuchanie wyciszającej muzyki, domowe SPA? Sama zdecyduj i daj sobie prawo do odpoczynku.

Pamiętaj też o odpowiednim wysypianiu się. Niedostateczna ilość snu może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia, niezależnie od twojego wieku i innych nawyków zdrowotnych. Eksperci zalecają około 8 godzin nieprzerwanego snu.

5. Właściwa suplementacja



Zbilansowana dieta, ćwiczenia, ograniczanie stresu i kontrola wagi są ważne. Aby utrzymać właściwy poziom cholesterolu we krwi, warto rozważyć sprawdzoną suplementację. Dobrym wyborem może być Berimal – suplement diety zawierający składniki pochodzenia naturalnego, które są dobrze tolerowane w organizmie. Zawiera on ActiBPF, standaryzowaną produkcję polifenoli z bergamoty oraz ekstrakt z czosnku standaryzowany na wysoką zawartość allicyny. Berimal to naturalny suplement diety, który pomaga utrzymać cholesterol w ryzach. Dodatkowo wspomaga prawidłowe mikrokrążenie i funkcjonowanie układu krążenia i pomaga utrzymać odpowiedni poziom glukozy we krwi.

Materiał powstał z udziałem marki Berimal.