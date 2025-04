Marka Carex – lider w segmencie antybakteryjnych mydeł w płynie, już po raz piąty organizuje ogólnopolski program edukacyjny "Akademia Czystych Rąk Carex", skierowany do uczniów szkół podstawowych z całej Polski. Główną misją organizatora akcji – marki Carex - jest edukowanie dzieci w zakresie podstawowej profilaktyki zdrowia, a także promowanie prawidłowych nawyków związanych z higieną rąk. Podobnie jak w ubiegłym roku, tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

V edycja programu edukacyjnego "Akademia Czystych Rąk Carex"



Ogromny sukces IV edycji i stale rosnąca popularność programu, a także pozytywny odbiór przez nauczycieli i uczniów są zachętą do organizowania kolejnych odsłon akcji. Na przestrzeni kilku lat w programie wzięło udział ponad 2600 szkół oraz 126000 uczniów. Wzorem lat ubiegłych szkoły biorące udział w programie Akademia Czystych Rąk Carex otrzymają pakiety materiałów edukacyjnych, w tym treści multimedialne, które w przystępny sposób przekazują uczniom wskazówki dotyczące profilaktyki zdrowia.

Zostały one dostosowane stopniem trudności do potrzeb dzieci z klas 1-3, a także 4-6. Scenariusze lekcji zostały opracowane w przyjazny dla maluchów i starszych uczniów sposób tak, by mogli oni utrwalić zdobytą wiedzę także poprzez zabawę. Materiały edukacyjne uzyskały pozytywną opinię profesora Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Małgorzaty Żytko oraz pediatry, eksperta w dziedzinie profilaktyki zakażeń – dr Pawła Grzesiowskiego.

Do udziału w programie zapraszamy szkoły podstawowe z całej Polski – aby wziąć udział w akcji wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.carex.pl w zakładce „Akademia Czystych Rąk Carex”. Na uczestników tegorocznej, jubileuszowej edycji czeka 1800 zestawów – oprócz materiałów edukacyjnych, każda placówka otrzyma także pakiet mydeł antybakteryjnych. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Z programem Akademia Czystych Rąk Carex powiązany jest również konkurs plastyczny „Gdzie były, co robiły Twoje ręce?”, w którym szkoły mogą zdobyć atrakcyjne nagrody – bony edukacyjne dla zwycięskich szkół oraz nagrody rzeczowe dla nauczycieli i uczniów:

I miejsce – bon edukacyjny dla szkoły o wartości 6 000 zł, notebook dla nauczyciela, indywidualne upominki dla uczniów ze zwycięskiej klasy (o wartości do 50 zł każdy)

II miejsce – bon edukacyjny dla szkoły o wartości 3 000 zł, aparat fotograficzny dla nauczyciela

III miejsce – bon edukacyjny dla szkoły o wartości 2 000 zł, odtwarzacz mp4 dla nauczyciela

W ubiegłym roku jury konkursu stanęło przed naprawdę trudnym zadaniem - uczniowie z całej Polski nadesłali ponad 1700 prac plastycznych.

Produkty marki Carex

W portfolio marki Carex znajdują się mydła i żele antybakteryjne do rąk, a także chusteczki – dostępne w sieci drogerii Rossmann. Badania laboratoryjne potwierdzają ich skuteczność, a zawarte w nich składniki pielęgnujące dodatkowo dbają o skórę dłoni przy każdym użyciu.

Więcej informacji na www.carex.pl i www.facebook.com/CarexPolska.