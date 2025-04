Jesienne przeziębienia potrafią znacznie wymęczyć chorujące dzieci i ich opiekunów dezorganizując życie całej rodziny. Kaszel, katar, kichanie, gorączka — to najpowszechniejsze i najbardziej uciążliwe objawy przyczyniające się do obniżenia samopoczucia chorujących. Jak można złagodzić objawy przeziębienia u dzieci?

Reklama

Jesienne przeziębienie

Zmiana pogody, niższe temperatury, wiatr, deszcz i mniej promieni słonecznych to synonim jesieni, a dla wielu również i chorób. Infekcje u dzieci pojawiają się znacznie częściej niż u dorosłych. Wszystko przez ich niedojrzały jeszcze układ odpornościowy. Typowe jesienne przeziębienie, doskonale znane niemal wszystkim rodzicom, to wirusowe zapalenie błon śluzowych nosa i gardła.

Pierwszym zwiastunem choroby jest osłabienie. Dziecko może być ospałe, może też marudzić i mieć mniejszy apetyt. Do najpowszechniejszych symptomów przeziębienia zalicza się też ból gardła, katar i gorączkę.

Jak radzić sobie z objawami przeziębienia?

Wszyscy wiemy, jak uciążliwy dla dziecka jest katar czy gorączka. To dlatego należy działać szybko. W przypadku gorączki i dreszczy, bólu głowy, bólów mięśniowo-stawowych, bólu gardła, zatkanego nosa i zatok, a także kataru, warto rozważyć podanie APAP przeziębienie junior.

Apap przeziębienie junior to lek w formie saszetki z proszkiem do sporządzenia rozgrzewającego napoju. Co go charakteryzuje?

Może być stosowany już u dzieci w wieku od 6 lat.

Działa wielokierunkowo – zwalcza katar i odblokowuje zatoki, obniża gorączkę, łagodzi ból również gardła i mięśni.

Apap przeziębienie junior to jedyny lek o takim składzie bez barwników*.

Ma truskawkowy smak.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Jak wzmacniać odporność i chronić przed kolejnymi infekcjami?

Przede wszystkim należy zaakceptować fakt, że odporność dzieci jest niższa, przez co dzieci częściej chorują. Mamy jednak możliwość budowania odporności. Jak? Oto kilka wskazówek.

Dbajcie o higienę rąk.

Postaraj się ograniczać dziecku kontakt z osobami chorymi.

Wietrz pomieszczenia i nawilżaj powietrze.

Zadbaj o aktywność fizyczną. Często spacerujcie (w czasie przeziębienia, o ile nie występuje gorączka i dziecko dobrze się czuje, również możecie wyjść na świeże powietrze).

Odpowiednio się odżywiajcie. Jesienią i zimą w waszym menu powinny pojawić się rozgrzewające dania, takie jak owsianka, kaszotto, jaglanka, zupy.

Zadbajcie o wypoczynek i odpowiednią higienę snu.

*Wśród leków w saszetce o składzie: paracetamol 300 mg + fenylefryna 5 mg + witamina C 20 mg.



APAP przeziębienie junior (300 mg + 20 mg + 5 mg)/ saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego, w saszetce. 1 saszetka zawiera: Paracetamolum (paracetamol) 300 mg, Acidum ascorbicum (kwas askorbowy) 20 mg, Phenylephrini hydrochloridum (fenylefryny chlorowodorek) 5 mg. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak gorączka i dreszcze, ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe, ból gardła, niedrożność przewodów nosowych i zatok przebiegająca z bólem, nieżyt błony śluzowej nosa (katar). Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku od 6 lat. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu lub na aminy sympatykomimetyczne. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Choroba alkoholowa. Leku nie należy stosować podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich stosowania. Leku nie należy stosować w okresie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Anatomicznie wąski kąt przesączania. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki APAP.