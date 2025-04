Nietrzymanie moczu dotyka około 8% dorosłych w zaskakująco różnym wieku, nawet bardzo młodych. Większość z nich to kobiety, które mimo tej przykrej dolegliwości chcą się czuć pięknie, pewnie i komfortowo. Czy da się to pogodzić z noszeniem chłonnej bielizny? Oczywiście! Wystarczy znaleźć odpowiednią, na przykład taką, jak TENA Lady Pants Noir.

Reklama

Dyskretne i kobiece

Nowe TENA Lady Pants Noir zapewniają doskonałą ochronę, a przy tym wyglądają jak zwykła damska bielizna: zestaw je ze zmysłowym, koronkowym biustonoszem, a sama się przekonasz! Wykonano je z przewiewnego, oddychającego materiału, który w dotyku nie różni się od zwykłych tkanin. Do wyboru masz dwa kolory: Crème (subtelny kremowy) i Noir (elegancka czerń).

TENA Lady Pants Noir doskonale się sprawdzą zarówno na co dzień, na przykład pod dżinsami, ultra modnymi paper bagami z wysokim stanem i wiązaniem w talii czy hitem sezonu – spodniami motocyklowymi, a także podczas wielkich wyjść, na przykład pod opinającą ciało suknią wieczorową. Nie ma obaw: majtki mają taki krój, że pewnie trzymają się tam, gdzie należy – nie zsuwają się ani nie rolują. Są nie tylko dyskretne, ale i doskonale spełniają swoje zadanie, zapewniając komfort i poczucie bezpieczeństwa nawet przy natężonym nietrzymaniu moczu.

Komfortowe w każdej sytuacji

Mają chłonny wkład, który idealnie dopasowuje się do kobiecego ciała i błyskawicznie wiąże nawet duże ilości moczu, a to oznacza, że gwarantują potrójną ochronę – przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgoci – niezależnie od tego, co akurat robisz. Siedzisz przy biurku? Tańczysz? Wędrujesz po górach? Ćwiczysz? Sprawdzą się zawsze i wszędzie, nie tylko w tych sytuacjach. Marce TENA możesz zaufać: to światowy lider na rynku produktów dla osób zmagających się z nietrzymaniem moczu i ma w tych sprawach blisko 50-letnie doświadczenie oraz jasno określoną misję: sprawiać, by ta dolegliwość nie wiązała się z ograniczeniami.

A więc komfort czy styl? Już nie musisz wybierać, bo TENA Lady Pants Noir zapewnią ci jedno i drugie!

Artykuł powstał z udziałem matki TENA