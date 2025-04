Dwa typy nietrzymania moczu

Problem nietrzymania moczu dotyczy najczęściej kobiet po 40 roku życia, lecz nie jest on obcy również młodszym dziewczynom. Przyczyn może być wiele, lecz krępujące objawy tej przypadłości dotyczą wszystkich dotkniętych nią osób w ten sam sposób. Wyróżnia się dwa rodzaje nietrzymania moczu:

wysiłkowe nietrzymanie moczu to najczęstszy typ tej przypadłości. Wywołuje je osłabienie mięśni dna miednicy, które nie trzymają prawidłowo cewki moczowej. Mocz wydostaje się na zewnątrz przy okazji śmiania się, kichania czy wysiłku fizycznego, powodując dyskomfort i stres.

nietrzymanie moczu z naglącym parciem, czyli natychmiastową potrzebą wydalenia moczu z pęcherza. Dochodzi do niego w nagłych sytuacjach: zmianie pozycji ciała czy w trakcie stosunku seksualnego. Podobnie jak poprzedni typ, ten rodzaj nietrzymania moczu może pojawiać się w najmniej oczekiwanych momentach, powodując niepewność.

Stosowanie wkładek urologicznych to najczęstsze rozwiązanie, jakim warto wspomóc się, gdy dotyczy nas któryś z powyższych problemów. Zaprojektowane w innowacyjny sposób, wkładki są cienkie i wygodne, a jednocześnie skutecznie zatrzymują mocz w swoim wnętrzu, nie pozwalając mu wydostać się na zewnątrz. By poczuć się jeszcze pewniej polecamy również bieliznę chłonną. To wygodny i dyskretny sposób na walkę z nietrzymaniem moczu. Obawiasz się, że majtki tego typu będą niewygodne i widoczne? Nie musi tak być!

Wypróbuj TENA Lady Pants

Te majtki to nie jest zwykła bielizna chłonna! TENA Lady Pants Noir zostały stworzone z myślą o kobietach, które mimo problemu nietrzymania moczu, chcą czuć się pięknie i pewnie każdego dnia. Miękki, oddychający materiał z dyskretnym wkładem idealnie dopasowuje się do kobiecego ciała. Potrójna ochrona przed przeciekaniem, nieprzyjemnym zapachem i uczuciem wilgoci zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Majtki TENA Lady Pants Noir nie różnią się bardzo od klasycznej bielizny, przez co świetnie sprawdzą się na co dzień, jak i na specjalne okazje, założone pod elegancką sukienkę czy spodnie. Dostępne są w dwóch najbardziej popularnych kolorach – delikatnym kremowym i eleganckim czarnym, dzięki czemu przypominają kobiecą bieliznę. Możliwość dostosowania rozmiaru (M lub L) wpływa dodatkowo na komfort noszenia, zapewniając uczucie suchości i świeżości przez cały dzień.

Nietrzymanie moczu nie musi już wpływać negatywnie na twoje życie. Odpowiednia ochrona to podstawa komfortu, dzięki czemu nie zaskoczy cię żadna sytuacja i bez stresu będziesz mogła korzystać z życia. Z produktami TENA Lady Pants możesz czuć się kobieco i pięknie, nie myśląc o nietrzymaniu moczu.

Artykuł powstał z udziałem marki TENA