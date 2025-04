Chociaż szczotkowania zębów uczymy się już od najmłodszych lat, to niestety wielu z nas ma z tym spory problem. Na jakie błędy zwrócić uwagę, aby więcej ich już nie popełniać? Sprawdź!

Reklama

1. Czas szczotkowania

To najczęstszy błąd. Zęby myjemy zbyt krótko i niedbale. Wiesz, że zalecany czas mycia zębów wynosi ok. 2 minuty? To właśnie wtedy jesteśmy w stanie odpowiednio oczyścić zęby i dostarczyć im fluoru.

Są też osoby, które przesadzają ze szczotkowaniem. Czy dzięki temu ich uśmiech będzie piękniejszy? Zdecydowanie nie. Jak się okazuje, nadmierne szczotkowanie może spowodować recesję dziąseł i erozję szkliwa.

2. Technika szczotkowania

Podczas szczotkowania zapominasz o myciu języka i dociskasz bardzo mocno szczoteczkę do powierzchni zębów? To błąd! Naruszasz tym samym przyczep dziąsłowy, powodując krwawienie i nadwrażliwość. Która metoda szczotkowania jest w takim razie najlepsza?

Specjaliści nie zalecają ruchów szorujących, ponieważ w ten sposób również naruszamy dziąsła. Dentyści rekomendują za to 2 proste i niewymagające metody:

Metodę roll, czyli wymiatająco-obrotową , która polega na ustawieniu szczoteczki pod kątem 45 stopni w stosunku do zębów i przesuwaniu nią po zębach wymiatającymi ruchami.

, która polega na ustawieniu szczoteczki pod kątem 45 stopni w stosunku do zębów i przesuwaniu nią po zębach wymiatającymi ruchami. Metodę okrężną, która polega na przystawieniu szczoteczki pod kątem 90 stopni i wykonywaniu okrężnych ruchów.

3. Pasta, płyn i nić dentystyczna

Zwracasz uwagę na to, jakich kosmetyków używasz i co jesz? A jak jest z pastą do zębów, płynem do płukania jamy ustnej i nicią dentystyczną? W drogerii sięgasz po pierwszy lepszy produkt? To też błąd! Zarówno pasta, jak i płyn powinny być dopasowane do problemu twoich zębów i dziąseł. Nie zapominaj też o nici, która dokładnie oczyści przestrzenie międzyzębowe.

4. Mycie zębów bezpośrednio po posiłku

To niestety błąd, szczególnie jeśli jesz owoce lub pijesz sok. Pamiętaj, że myjąc zęby bezpośrednio po posiłku nie pozwolisz hormonom śliny na wyrównanie poziomu pH w ustach. W konsekwencji przyczyniasz się do powstania erozji szkliwa i nadwrażliwości zębów.

5. Dobór szczoteczki

Właściwe mycie zębów zależy nie tylko od techniki, ale i od szczoteczki, z której korzystamy. Na co zwrócić uwagę?

Największym błędem popełnianym przez Polaków jest niewymienianie główki szczoteczki.

Kolejny błąd to nieodpowiednie dobranie włosia do zębów i dziąseł.

Jaką szczoteczkę wybrać, by cieszyć się pięknym i zdrowym uśmiechem oraz białymi zębami? Naszym hitem jest soniczna szczoteczka Philips Sonicare ProtectiveClean. Czym wyróżnia się to urządzenie?

Skuteczność - szczoteczka Sonicare ProtectiveClean wykorzystuje zaawansowaną technologię Philips Sonicare. Czyszcząca siła nawet 62 000 ruchów na minutę oraz szeroki zakres ruchu włosia, które nadają tak dużą prędkość mieszaninie płynu, że wytwarzają mikrobąbelki i zapewniają efekt doskonałego oraz głębokiego czyszczenia.

- szczoteczka Sonicare ProtectiveClean wykorzystuje zaawansowaną technologię Philips Sonicare. Czyszcząca siła nawet 62 000 ruchów na minutę oraz szeroki zakres ruchu włosia, które nadają tak dużą prędkość mieszaninie płynu, że wytwarzają mikrobąbelki i zapewniają efekt doskonałego oraz głębokiego czyszczenia. Dbałość o dziąsła – badania kliniczne potwierdziły, że szczoteczka wzmacnia dziąsła i już po 2 tygodniach stosowania stają się one zdrowsze*

– badania kliniczne potwierdziły, że szczoteczka wzmacnia dziąsła i już po 2 tygodniach stosowania stają się one zdrowsze* Bielsze zęby - dzięki główce Optimal White usuniesz powierzchniowe przebarwienia i odsłonisz naturalną biel swojego uśmiechu. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie zapewnia efekt wybielenia już po 1 tygodniu**

- dzięki główce Optimal White usuniesz powierzchniowe przebarwienia i odsłonisz naturalną biel swojego uśmiechu. Badania kliniczne wykazały, że gęsto ułożone, umieszczone centralnie włosie zapewnia efekt wybielenia już po 1 tygodniu** Bezpieczeństwo - jeśli masz szkodliwy dla swoich zębów nawyk mocnego szczotkowania, to w końcu możesz zapomnieć o tym problemie. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej.

- jeśli masz szkodliwy dla swoich zębów nawyk mocnego szczotkowania, to w końcu możesz zapomnieć o tym problemie. Jeśli będziesz zbyt mocno naciskać na dziąsła, szczoteczka wyda pulsujący dźwięk, aby przypomnieć, że należy szczotkować delikatniej. 3 programy pracy i 3 tryby intensywności - nie musisz dopasowywać się swojej szczoteczki. To ona dopasuje się do ciebie! Nowa szczoteczka Sonicare ProtectiveClean posiada 3 programy (czyszczenia, wybielania, ochrony dziąseł), dzięki którym spersonalizujesz mycie zębów do swoich potrzeb.

Materiał powstał przy współpracy z marką Philips

1. Działanie Philips Sonicare z główką Optimal White vs szczoteczka manualna z pastą wybielającą wiodącej marki.

* w programie Ochrony Dziąseł z główką Optimal Gum Care

Reklama

** w programie wybielania z główką Optimal White z użyciem pasty wybielającej wiądącej marki vs szczoteczka manualna