Choroba zapisana w genach: aberracje chromosomowe dotyczące autosomów

Niektóre z chorób genetycznych, jak zespół Downa są nam bardziej znane. Niestety jest ich dużo, dużo więcej niż się wydaje niejednemu z nas. Co prawda nie występują tak często jak choroby układu krążenia, ale warto poszerzyć swoją wiedzę na ich temat.

Genetyka kliniczna jest niezwykle pasjonującą dziedziną medycyny, a zarazem tragiczną, jeżeli chodzi o leczenie chorób, gdyż są one prawie nieuleczalne. Dlatego też powołano do życia specjalne zakłady trudniące się profilaktyką genetyczną. Już w badaniach prenatalnych możemy dowiedzieć się, czy nasze dziecko będzie zdrowe, czy chore...

Podstawowe pojęcia z genetyki:

DNA – kwas deoksyrybonukleinowy, znajdziemy go w chromosomach, gdzie pełni funkcję nośnika informacji genetycznej, jego podstawową komponentą jest nukleotyd

gen – elementarna „jednostka dziedziczności”

informacja genetyczna – zawiera ją DNA, a zapisana jest w formie kodu genetycznego, czyli sposobu ułożenia nukleotydów w DNA

genom – to materiał genetyczny znajdujący się w najmniejszym zespole chromosomów, zawierającym jeden gen dominujący (gwarantujący częściowe lub całkowite wykształcenie się jakiejś cechy u potomstwa) i jeden recesywny (przenoszony na potomstwo, niekoniecznie ujawniający się) z pary alleli (allel to kopia genu, która zajmuje to samo miejsce w chromosomach homologicznych – czyli takich, które są jednakowe pod względem wielkości, kształtu i informacji genetycznej)

genotyp – cała informacja genetyczna znajdująca się w chromosomach człowieka

chromosomy – postać materiału genetycznego w komórce; są one różnej wielkości i kształtu

garnitur chromosomowy – typowy dla określonego gatunku zestaw chromosomów w tzw. komórce haploidalnej, czyli takiej, która zawiera jeden zestaw chromosomów: allosom – chromosom płci i autosomy – chromosomy inne niż płciowe; człowiek posiada 23 pary chromosomów – w każdej z nich jeden chromosom pochodzi od matki, a drugi od ojca

fenotyp – jest to wygląd i właściwości danego organizmu; jego anatomia, fizjologia; „uwidocznienie” genotypu

kariotyp – komplet chromosomów w komórkach organizmu, z pominięciem komórek płciowych

mutacja – zmiana w materiale genetycznym, mogąca zachodzić nagle i niekoniecznie się dziedziczy

dziedziczenie – jest to sposób, w jaki dzieciom przekazujemy swoje geny

Aberracje chromosomowe

Są to mutacje chromosomowe, w których zmianie ulega liczba i struktura chromosomów. Za czynniki ryzyka takich mutacji uznaje się działanie promieni UV, jonizujących α i β oraz wysokich temperatur. Oto przykłady aberracji chromosomowych, dotyczących autosomów:



Zespół Downa

W kariotypie może ujawniać się głównie jako trisomia 21. pary chromosomów. Trisomią określa się występowanie dodatkowego chromosomu w danej parze chromosomów homologicznych.

Identyfikując zespół Downa, zwraca się szczególną uwagę na tzw. „małe wady” ulokowane w wyglądzie zewnętrznym:

głowa i twarz – krótkogłowie, płaska potylica, skośne szpary powiekowe (mongoidalne), hiperteloryzm oczny – dużo większa odległość między oczami, płaska nasada nosa, fałd nakątny - „wypełnione” powieki, powiększony język często niemieszczący, z bruzdami (język mosznowy) się w buzi, małe i nisko osadzone małżowiny uszne, delikatne włosy

ręce – krótkie palce, skrócenie i zagięcie palca piątego (małego), „małpia bruzda” na dłoni

stopy – szerokie podeszwy, bruzda między paluchem a palcem drugim stopy

zaburzenia ogólne – wiotkie mięśnie i stawy, wady serca, niedobór odporności

problemy z układem pokarmowym – niedrożność dwunastnicy, choroba Hirschsprunga, niedrożność przełyku, przepuklina pępowinowa, przerostowe zwężenie odźwiernika, celiakia

upośledzenie umysłowe różnego stopnia

obniżona płodność

Potwierdzeniem diagnozy na podstawie badania fizykalnego, zawsze musi być wykonanie badania kariotypu. Ryzyko urodzenia dziecka z zespołem Downa występuje u kobiet w każdym wieku, jednak rośnie wraz z przybywaniem lat. Istnieją także przesłanki o wpływie wieku ojca na pojawienie się tego zespołu. Największa umieralność występuje wśród dzieci do pierwszego roku życia, natomiast średnia długość życia osób z zespołem Downa wynosi od 40 do 50 lat. Wtedy też mamy zwiększone ryzyko rozwinięcia się u nich późnych zagrożeń, jak ostra białaczka i choroba Alzheimera.



Zespół Edwardsa

Jest to trisomia 18. pary chromosomów. Tu również dopatrujemy się przyczyn w wieku matki. Niestety około 90-95% dzieci nie dożywa roku, z czego 50% umiera już w pierwszym tygodniu życia... Dzieci te rodzą się albo za wcześnie, albo za późno. W ciąży zauważa się wielowodzie, czyli nadmierną ilość płynu owodniowego. W pępowinie zamiast dwóch, znajduje się jedna tętnica pępowinowa, a łożysko ma mniejsze rozmiary. Początkowo obserwuje się u dzieci hipotonię (wiotkość) mięśni, a następnie hipertonię (zwiększenie napięcia). Częściej występuje u dziewczynek. Zespół Edwardsa ujawnia się również w wyglądzie zewnętrznym:

głowa i twarzoczaszka – wystająca potylica, mała odległość między skroniami, nisko osadzone i zniekształcone małżowiny uszne, krótkie szpary powiekowe i mała żuchwa

dłonie i stopy – zaciśnięte palce, zachodzenie palców II na III i V na IV, nie w pełni wykształcone paznokcie, nieprawidłowe bruzdy zgięciowe i linie papilarne

klatka piersiowa – krótki mostek, małe brodawki sutkowe, wady serca

jama brzuszna i miednica – przepukliny: pępkowa i pachwinowa

biodra – ograniczenie ruchu odwodzenia w stawach biodrowych

narządy płciowe – wnętrostwo (niezstąpienie jąder u chłopców)

skóra – marmurkowa (przypominająca wzory na marmurze; na jasnej skórze pojawiają się czerwono-malinowe plamy); nadmierne owłosienie na czole i plecach



Zespół Patau

Zespół ten jest trisomią 13. pary chromosomów. Tuż po urodzeniu dzieci mają wielkie trudności z przyzwyczajeniem się do nowych warunków. Średnio przeżywają tydzień, a 91% umiera w pierwszym roku życia. Podobnie jak w zespole Downa i Edwardsa, tak i w tym przypadku, czynnikiem ryzyka jest późne macierzyństwo.

Wady ujawniające się na skutek tej mutacji, możemy podzielić na małe i duże. Do tych pierwszych zaliczymy poszerzone szwy i ciemiączka na głowie oraz nisko osadzone i zniekształcone małżowiny uszne. Skóra jest usiana naczyniakami, a na szczycie głowy widnieje ubytek skórny, przypominający owrzodzenie. Na dłoniach i stopach zauważamy bruzdy zgięciowe i nieprawidłowe linie papilarne. Ponadto występują wąskie paznokcie, przykurcze zgięciowe palców, zachodzenie ich na siebie, a także ich dodatkowa ilość. Pięty są wydatne i wystające.

W jamie brzusznej charakterystyczne są przepukliny – pępkowa i pachwinowa. W życiu płodowym uwagę powinna zwrócić, podobnie jak w zespole Edwardsa, jedna tętnica w pępowinie.

Dużymi wadami, typowymi dla zespołu Patau są:

holoprosencefalia (wada rozdziału przodomózgowia)

wady cewy nerwowej

małogłowie

małoocze

rozszczep tęczówki

dysplazja siatkówki

rozszczep podniebienia

wady serca (w 80%!!!)

wnętrostwo i nieprawidłowa moszna

macica dwurożna

torbielowate nerki, wodonercze, nerka podkowiasta

zdwojenie moczowodu

Katarzyna Ziaja