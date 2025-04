Statystyki dotyczące stanu zdrowia Polaków nie są optymistyczne. Niechlubnym liderem, odpowiadającym za ponad 45% zgonów w Polsce, są niezmiennie choroby układu krążenia. Wychodząc naprzeciw tak złym doniesieniom powstał Ogólnopolski Program Walki z Cholesterolem „Proaktywnie dla Serca”.

Proaktywnie dla Serca - Ogólnopolski Program Walki z Cholesterolem

Celem Programu jest uświadomienie problemu dotyczącego co najmniej połowy dorosłych Polaków, którym jest podwyższony poziom cholesterolu - jeden z głównych czynników ryzyka chorób serca. Zadaniem Programu jest także dostarczenie Polakom wszystkich niezbędnych informacji i wskazówek, opracowanych przez sztab specjalistów m.in. z zakresu żywienia, które pomogą osobom borykającym się z podwyższonym poziomem cholesterolu w szybki i nieskomplikowany sposób wprowadzić zmiany w stylu życia prowadzące do jego obniżenia.

Polacy deklarują dużą wiedzę na temat cholesterolu i w odniesieniu do wiedzy mieszkańców innych krajów Europy plasują się w czołówce.

Tak przynajmniej wynika z przeprowadzonych w 2013 roku badań na zlecenie Flory pro.activ. 99% biorących w nim udział Polaków po 45 roku życia twierdzi, że wie lub wie bardzo dużo na jego temat. 43% Polaków deklaruje bardzo dużą wiedzę, co w porównaniu z 27% Brytyjczyków czy 30% Niemców jest bardzo dobrym wynikiem.

60% Polaków zna normy dotyczące całkowitego poziomu cholesterolu (vs. 56% Europejczyków). Jednak pytania pogłębiające zdradzają, że wiedza Polaków nie jest taka duża. Tylko 32% Polaków potrafi opisać różnice między typami cholesterolu „dobrym” HDL i „złym” LDL (vs. 61% Europejczyków). Z tych samych badań wynika, że aż 81% Polaków (vs. 62% Europejczyków) twierdzi, że zmiana stylu życia na zdrowy byłaby dla nich trudna.

Statystyki ogólnopolskiego badania NATPOL nie pozostawiają złudzeń. Problem podwyższonego poziomu cholesterolu dotyczy 18 mln mieszkańców naszego kraju.

„Sama wiedza na temat czynników wpływających na podwyższony poziom cholesterolu nie wystarczy. Potrzeba kompleksowego i przemyślanego planu obejmującego zmianę naszych przyzwyczajeń.Przeprowadzone przez nas badania potwierdzają, że obawy Polaków przed wprowadzeniem zmian w życiu to jedna z głównych przyczyn tak złych statystyk”, mówi Maciej Banaszkiewicz - kierownik Marki Flora pro.activ. „Program Proaktywnie dla Serca to nie tylko kompendium wiedzy, ale przede wszystkim konkretne narzędzia - ćwiczenia, przepisy kulinarne na smaczne, zdrowe i łatwe do przygotowania posiłki pozytywnie wpływające na poziom cholesterolu."

Program „Proaktywnie dla Serca” jest wpisany w plan firmy Unilever p.t. „Życie w sposób zrównoważony”. Plan ten zakłada wzrost firmy przy jednoczesnym obniżeniu jej wpływu na środowisko naturalne i zwiększeniu pozytywnego wpływu społecznego.

„Wierzymy, że możemy prowadzić biznes w sposób zrównoważony, czyli rosnąć, rozwijać naszą działalność i jednocześnie, poprzez nasze marki poprawiać jakość życia naszych konsumentów” wyjaśnia Harm Goossens - Prezes Zarządu Unilever na kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

„Działania w tym zakresie prowadzimy już od wielu lat, m.in. poprawiając profil żywieniowy naszych margaryn i tłuszczów do smarowania tak aby miały najlepszy profil żywieniowy. Poprawa zdrowia i samopoczucia ludzi na całym świecie jest jednym z trzech głównych celów tej strategii, a realizujemy go m.in. właśnie poprzez działania zmierzające do ograniczania spożycia tłuszczów nasyconych i eliminacji tłuszczów trans - składników, których ograniczenie pozytywnie wpływa na poziom cholesterolu. Program Proaktywnie dla Serca jest przykładem na naszą aktywność w tym zakresie i świetną okazją, aby zasugerować Polakom korzystną zmianę trybu życia i pomóc im w walce z podwyższonym cholesterolem.”

Strona Programu www.proaktywniedlaserca.pl zawiera wszystkie niezbędne informacje o programie i cholesterolu. Ze strony można także zamówić bezpłatny pakiet startowy do walki z cholesterolem, w którego skład wchodzi poradnik, kalendarz, książeczka z przepisami kulinarnymi oraz książeczka z przydatnymi codzienne poradami i wskazówkami dietetycznymi.

Pakiet dostępny jest w wersji elektronicznej do pobrania lub w wersji papierowej, dostarczanej do domu.