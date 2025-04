Okres jesieni to czas, gdy najczęściej w roku zapadamy na przeziębienia, które w 90% mają podłoże wirusowe. Dzieje się tak dlatego, że po okresie wakacyjnym zmieniamy środowisko, dzieci wracają do przedszkoli i szkół, a dorośli do pracy. Im więcej kontaktów międzyludzkich, tym więcej potencjalnych możliwości zainicjowania infekcji. Jest to bardzo dobrze widoczne w grupie dzieci i młodzieży, których zachorowalność na infekcje wzrasta w 3-4 tygodniu września1. Układ odpornościowy zazwyczaj radzi sobie z infekcjami wirusowymi, ale samopoczucie i komfort uczenia się, czy pracy zostają zaburzone poprzez stany podgorączkowe, ból gardła, katar, ogólne rozbicie.

Mądre wsparcie układu odpornościowego

Układ odpornościowy po lecie pozostaje w lepszej kondycji niż w okresie późnej jesieni, zimy czy wiosny. Ale jego witalne siły bardzo szybko się wyczerpują. Jesienny spadek poziomu witamin, związany z powrotem do regularnych zajęć i stres negatywnie wpływają na aktywność komórek odpowiedzialnych za niszczenie wszelkich atakujących nas drobnoustrojów2.

Powinniśmy zatem pomyśleć o mądrym wsparciu układu odpornościowego. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na właściwą dietę, która powinna obfitować w warzywa i owoce, bogate w witaminy, a przede wszystkim w witaminę C. Warzywami zawierającymi najwięcej witaminy C są jarmuż, brokuły, papryka kolorowa: czerwona, zielona, żółta i brukselka. Zawierają one wielokrotnie więcej witaminy C niż przez wszystkich kojarzone z tą witaminą owoce cytrusowe3. Dobrze też jest pamiętać, że wszelkie procesy kulinarne, takie jak gotowanie, pieczenie, smażenie niszczą witaminę C, gdyż jest ona niezwykle łatwo utleniana4. Dodatkowo możemy sięgnąć po preparaty witaminy C celem uzupełnienia jej niedoboru w naszym codziennym menu.

Przeziębienie i co dalej?

Przeziębienie kojarzy się przede wszystkim z infekcją wirusową czy nadkażeniem bakteryjnym, które w ostatnim czasie zyskało miano „superinfekcji”. Ta nazwa tak naprawdę wiąże się ze znacznie gorszą kondycją układu odpornościowego, który nie poradził sobie ze zwalczeniem wirusów i organizm został dodatkowo zaatakowany przez bakterie. Bakterie czekają w gotowości aż wirusy utorują im drogę do nadkażenia5. Wtedy musimy już zastosować antybiotyk, który dodatkowo osłabia układ immunologiczny i niszczy mikrobiotę, czyli pożyteczną florę jelitową.

Rola witaminy C w budowaniu odporności organizmu

Witamina C przynosi organizmowi wiele korzyści, wspiera układ odpornościowy6. Jej znaczenie dla organizmu ludzkiego jest olbrzymie, a powinnyśmy ją dostarczać z prawidłową, bogatą w witaminę C dietą, ponieważ nie potrafimy jej wytwarzać.

Dodatkowo, jeśli nie mamy wystarczających możliwości dostarczenia witaminy C w diecie, możemy ją suplementować. Przy wyborze preparatu witaminy C warto kierować się jej jakością oraz efektywną formą.

Transport za pomocą liposomów to nowoczesny, bardzo wydajny sposób transportu w organizmie.

Liposomy to bardzo małe, sferyczne nośniki, które budową wykazują podobieństwo do ludzkich błon komórkowych, dzięki czemu są nietoksyczne7.

ASCOLIP® – liposomalna witamina C 1000 mg (suplement diety), która dzięki opatentowanej technologii Liposhell® doskonale się wchłania z przewodu pokarmowego, długo utrzymuje wysokie stężenie we krwi, przez co jest bardzo skuteczna8.

*Liposomalna witamina C

* w przypadku małych dzieci zalecana jest konsultacja z prowadzącym lekarzem pediatrą.

