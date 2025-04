Powszechnie uważa się, że w kobiecej torebce można znaleźć prawie wszystko. Począwszy od portfela, telefonu i kluczy, po kosmetyki, szczotkę, zapasowe rajstopy, a nawet igłę, nici, gaz pieprzowy, tabletki przeciwbólowe, plastry, octenisept, czy awaryjny syrop na ból gardła.

I chociaż telefon, portfel oraz klucze to podstawa i nie wprawiają nikogo w zdziwienie, to już inne gadżety mogą okazać się zbędne. Bo czy te wszystkie drobiazgi są nam potrzebne na co dzień? Zdecydowanie nie! Jest za to jedna rzecz, o której warto pamiętać. Co to takiego?

Kilkanaście zastosowań i tylko jeden lek!

Jesienią nie trudno o upadek i uszkodzenie naskórka. Częściej niż zwykle skarżymy się na infekcje intymne, czy zapalenie gardła. Na szczęście na te (i wiele innych) dolegliwości z pomocą przychodzi octenisept. To jeden z popularniejszych produktów leczniczych, któremu zaufało tysiące osób. To lek polecany przez specjalistów. W roku 2019 uzyskał tytuł „Marka Dekady 2009-2019". Rekomendowany przez polskie i europejskie towarzystwa. Jak działa i na co może pomóc?

Octenisept sprawdzi się w przypadku:

1. infekcji intymnych (grzybicznych i bakteryjnych)

2. ran powierzchniowych, skaleczeń i otarć

3. aft

4. zapalenia gardła

5. zmian na twarzy, np. gdy zmagasz się z trądzikiem

6. połogu

7. powierzchniowych zakażeń ran np. ran oparzeniowych czy owrzodzeń

8. dezynfekcji skóry

9. grzybicy międzypalcowej

10. pielęgnacji szwów w ranach pooperacyjnych

11. pielęgnacji pępka dziecka

Jak stosować ten lek?

Octenisept to wygodny w użyciu płyn ze spryskiwaczem. Dzięki niewielkim rozmiarom zmieści się w torebce, nie zajmując zbyt dużo miejsca. Jak działa ten lek? W zależności od potrzeby spryskaj lub nasącz nim wacik i przetrzyj skórę. Możesz go także użyć do płukania (jamy ustnej). Odczekaj min. 1 min i efekt gotowy. Być może dlatego uwielbia go tak wiele Polek. Poznaj ich opinie!

Piesze wyprawy po górskich bezdrożach w Tatrach, rejsy żaglówką w Chorwacji czy wypad na weekend camperem… We wszystkich tych sytuacjach mam ze sobą zawsze w plecaku octenisept. Powód? Ten produkt sprawdza się w każdej sytuacji - pomoże przy skaleczeniach czy nieoczekiwanych aftach. Już nie raz uratował mi wakacje :) - mówi redaktorka Marta.

Znałam Octenistept zanim zostałam mamą, jednak od kiedy mam córkę odkryłam jego cudowne właściwości na nowo! To absolutny must-have w mojej apteczce - octenisept i kolorowe plastry z postaciami z ulubionych bajek. Żadne otarcie ani skaleczenie już nam nie straszne. Octenisept cenię przede wszystkim za aplikator w sprayu oraz niezwykłą właściwość, która sprawia, że nie piecze podczas aplikacji. Córka więc nie wzbrania się przed dezynfekcją ran, która uzupełnia przyklejenie plasterka i rytualnego, uzdrawiającego całusa. - mówi Oktawia

Octenisept - przeciwwskazania

Lek jest bezpieczny i kupisz go w zasadzie w każdej aptece bez recepty. Jak każdy lek posiada przeciwwskazania. Są nimi nadwrażliwość na dichlorowodorek oktenidyny, fenoksyetanol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

A ty stosujesz octenisept?

Materiał powstał z udziałem marki octenisept.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.