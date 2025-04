Nie zawsze musisz mieć ochotę na seks. Bywają dni, kiedy jest to ostatnia rzecz, o jakiej myślisz. Jednak często obawiasz się, że gdy odmówisz partnerowi, ten poczuje się urażony. A może wręcz przeciwnie - czujesz się jak seksowny kociak i masz ochotę nieco się zabawić, ale boisz się, że gdy mu o tym powiesz, pomyśli sobie coś złego. Niezależnie od tego, które stwierdzenie jest prawdziwe, istnieją proste rozwiązania, dzięki którym osiągniesz to, czego pragniesz. Wystarczy, że nauczysz się skutecznej komunikacji. Oto 4 najczęstsze sytuacje:

1. Jak rozmawiać z nim, gdy miałaś ciężki dzień

W pracy miałaś taki dzień, że jedyne o czym teraz myślisz to spanie. A Twojemu mężczyźnie zebrało się na amory. Jednak Ty nie masz nawet siły ruszyć palcem. Jak z nim rozmawiać, żeby nie poczuł się urażony? Przytul się do niego i łagodnym, spokojnym tonem wyjaśnij, że w pracy było ciężko i nie jesteś w nastroju, ale wynagrodzisz mu to z nawiązką w weekend. Tylko dotrzymaj potem swojej obietnicy. Z drugiej strony, czy naprawdę jesteś pewna, że nie masz ochoty? Seks ze stałym partnerem to doskonałe remedium na stres - Twój mężczyzna z pewnością wie, jak sprawić byś zapomniała o całym świecie...

2. Jak z nim rozmawiać, gdy masz ochotę

Najlepiej nie rozmawiaj, tylko działaj. Pamiętaj, że mężczyźni są wzrokowcami. Obudź w sobie rasową uwodzicielkę. Zacznij go namiętnie całować lub stań przed nim ubrana w nową, wystrzałową bieliznę - z pewnością pojmie aluzję.

3. Gdy chcesz poczekać z seksem do dnia ślubu

Zazwyczaj takie postanowienie wynika z poglądów religijnych - Twoja wiara, Twoje zasady. Bądź z nim szczera i wyjaśnij, że to coś, w co wierzysz. Jeśli naprawdę partner Cię kocha, uszanuje to i będzie gotów poczekać. W razie czego, zawsze możesz wysunąć argument, że z przeprowadzonych badań wynika, iż seks po ślubie daje więcej satysfakcji, a także sprzyja stworzeniu bardziej satysfakcjonującego związku.

4. Jak z nim rozmawiać, gdy dopadła Cię infekcja intymna lub masz okres

Taka sytuacja może być nieco krępująca, zwłaszcza dla par z krótszym stażem. Powiedz mu po prostu, że niestety jesteś niedysponowana albo boli Cię brzuch. I pozwól mu się Tobą zaopiekować. A gdy poczujesz się lepiej, podziękuj swojemu mężczyźnie za opiekę namiętną nocą. Warto też, abyś pomyślała o zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki, co pozwoli Ci w przyszłości uniknąć infekcji intymnych. Wypróbuj Lactovaginal - to lek dopochwowy, który zawiera bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus rhamnosus 573, o potwierdzonych właściwościach probiotycznych. Więcej na temat profilaktyki zdrowia intymnego znajdziesz na www.lactovaginal.pl