„Jestem Kobietą i dbam o partnera” to ogólnopolska Kampania Profilaktyczna sieci laboratoriów Diagnostyka, która została zainicjowana z myślą o wsparciu kobiet w ich trosce o zdrowie nie tylko swoje, ale również partnerów.

Większość mężczyzn nie lubi się badać, a jeśli już przestąpią próg gabinetu lekarskiego, to w sytuacji, gdy ból jest nie do zniesienia. Warto zmienić nawyki! Profilaktyczne badania nie są uciążliwe, bolesne ani drogie, a mogą – dosłownie – uratować życie. Zatem Panowie, czy aby na pewno nie warto czasami się zbadać?

Po pierwsze: profilaktyka!

Mówiąc o badaniach profilaktycznych mamy na myśli przede wszystkim morfologię krwi obwodowej, do tego cukier i cholesterol. I taki podstawowy komplet analiz warto regularnie powtarzać. Ale należy przy tym pamiętać, że również od płci zależna jest częstotliwość zapadalności na dane schorzenia, stąd mężczyźni są np. bardziej podatni na problemy wieńcowe czy zespół metaboliczny (zawyżony poziom lipidów we krwi, cukrzyca, nadciśnienie). To panowie także są częściej pacjentami, którzy cierpią przez POCHP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc) czy nowotwór jelita grubego. Ponadto dochodzą specyficzne męskie badania profilaktyczne związane z rakiem jądra czy prostaty.

Ale jak często się badać i kiedy następuje "ten" czas, gdy do listy badań należy dopisać kolejne? Podpowiadamy, mając na uwadze wiek ewentualnego pacjenta.

Mężczyzna 20+

Morfologia z OB – raz 2/3 lata

Lipidogram, czyli oznaczenie poziomu cholesterolu – całkowitego, "złego", czyli LDL oraz "dobrego", czyli HDL a także poziomu trójglicerydów – raz na 5 lat

Poziom glukozy we krwi – raz na dwa lata razem z morfologią lub raz w roku, jeśli mężczyzna jest w grupie osób zagrożonych cukrzycą lub już ma ją zdiagnozowaną

Pomiar ciśnienia tętniczego – raz na rok (przy okazji wizyty, łącznie z kontrolą wagi i wzrostu)

Badanie jąder – samobadanie raz w miesiącu, badanie u lekarza – raz na 3 lata

Prześwietlenie płuc – raz na 5 lat

Mężczyzna 30+

Morfologia z OB – raz 1/2 lata

Lipidogram – raz na 2/3 lata

Oznaczenie poziomu glukozy – raz w roku

Pomiar ciśnienia tętniczego oraz obwodu w pasie – raz w roku

Analiza poziomu elektrolitów (w tym sodu i potasu, od których w dużej mierze zależy prawidłowa praca serca) – raz na 2/3 lata

Badanie jąder – samobadanie raz w miesiącu, badanie u lekarza – raz na 2 lata

Prześwietlenie płuc – raz 2 lata, chyba że mężczyzna jest palaczem, wtedy raz na rok

Badanie okulistyczne, w tym dno oka – raz na 3 lata, chyba że pacjent jest cukrzykiem – wtedy raz na rok

Ogólne badanie moczu – raz w roku

Mężczyzna 40+

Morfologia z OB – raz na 1/2 lata

Lipidogram (cholesterol i frakcje, trójglicerydy) – raz na 2 lata

Oznaczenie poziomu glukozy – raz w roku

Pomiar ciśnienia tętniczego oraz obwodu w pasie – raz w roku

Analiza poziomu elektrolitów – raz na 2 lata

Badanie jąder – samobadanie raz w miesiącu, badanie u lekarza – raz na rok

Prześwietlenie płuc – raz 2 lata, chyba że mężczyzna jest palaczem, wtedy raz na rok

Elektrokardiogram, czyli EKG serca – raz na 2/3 lata

Badanie słuchu – jednorazowo (dalej wg zaleceń lekarza)

Badanie okulistyczne, w tym dno oka – raz na 2 lata, chyba że pacjent jest cukrzykiem – wtedy raz na rok

Ogólne badanie moczu oraz badanie kału na obecność krwi utajonej – raz w roku

Badanie per rectum w celu kontroli prostaty – jednorazowo (dalej wg zaleceń lekarza)

Mężczyzna 50+

Morfologia z OB, poziom glukozy, lipidogram, ogólne badanie moczu – raz na rok

Analiza poziomu elektrolitów – raz w roku

Kontrola wagi, pomiar obwodu w pasie, USG jamy brzusznej – raz na rok

Oznaczenie stężenia męskich hormonów płciowych (androgenów) – raz na 3 lata

Oznaczenie stężenia poziomu hormonów tarczycy – raz na 3 lata

Badanie jąder – samobadanie raz w miesiącu, badanie u lekarza – raz na rok

Badanie wzroku – raz na rok

Badanie słuchu – raz na 2 lata

Densytometria, czyli badanie wskazujące na gęstość kości – raz w roku

Badanie per rectum w celu kontroli prostaty – raz w roku

Kolonoskopia – raz na 5 lat

