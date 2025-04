fot. Fotolia

Reklama

Błędne koło napędu AZS

U osób z atopowym zapaleniem skóry występuje zjawisko zwane błędnym kołem napędu AZS (sucha skóra -> świąd -> drapanie -> stan zapalny -> sucha skóra -> świąd -> drapanie -> stan zapalny-> sucha skóra). Objawem dominującym jest sucha skóra, a towarzyszący jej świąd prowokuje chorego do drapania, które uszkadza naskórek, a to z kolei stwarza odpowiednie warunki

do przenikania substancji drażniących oraz do namnażania się gronkowca złocistego. Prowadzi to do wtórnej infekcji bakteryjnej, która charakteryzuje się miodowo-żółtymi strupami i sączeniem się ze zmian wypryskowych.

Aby przerwać błędne koło napędu AZS należy wyeliminować dwie główne przyczyny: świąd oraz zmniejszyć przyleganie gronkowca złocistego, który zaostrza stan zapalny u osób z AZS.

Latopic® – pierwszy krok w alergii pokarmowej i atopowym zapaleniu skóry

Latopic® doustny zawiera bakterie kwasu mlekowego, które działają od wewnątrz na przyczyny alergii. To jedyne bakterie kwasu mlekowego, które zostały przebadane pod kątem alergii pokarmowej i AZS z udziałem polskich dzieci. Trzymiesięczna kuracja Latopic® łagodzi objawy alergii, zmniejsza rozległość i nasilenie zmian skórnych oraz wpływa na rozwój tolerancji na białka mleka krowiego.

Zobacz też: Jak rozpoznać atopowe zapalenie skóry?

Linia emolientów

Należy pamiętać, że nie wszystkie bakterie kwasu mlekowego działają tak samo. Wybierając probiotyk należy zwrócić uwagę, czy bakterie w nim zawarte zostały przebadane pod kątem alergii pokarmowej i AZS oraz jakiego są pochodzenia. Probiotyki działające w innych krajach nie muszą wykazywać efektów klinicznych w POLSCE.

Aby działać kompleksowo należy działać również na objawy alergii. Nowa, specjalistyczna linia emolientów Latopic® działa od zewnątrz na objawy alergii: szybko łagodzi świąd, działa przeciwdrobnoustrojowo oraz odbudowuje uszkodzoną barierę naskórka.

Emolienty Latopic® jako jedyne zawierają metabolity Lactobacillus sp., które w naturalny sposób działają przeciwdrobnoustrojowo, ograniczają rozwój gronkowca złocistego. Zawierają dwa składniki przeciwświądowym, które szybko łagodzą świąd, a dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym działają aż na 7 płaszczyznach, między innymi skutecznie nawilżają, chronią przed utratą wody, natłuszczają, uzupełniają lipidy międzykomórkowe oraz odżywiają.

W skład linii emolientów Latopic® wchodzą:

Krem do twarzy i ciała (75 ml) - pielęgnuje twarz oraz miejsca szczególnie suche i podrażnione.

Emulsja do ciała (200 ml) - kompleksowo pielęgnuje całe ciało.

Emulsja do kąpieli (200 ml) - oczyszcza i kompleksowo pielęgnuje skórę w trakcie i po kąpieli.

Reklama

Więcej informacji na temat preparatów Latopic®, o sposobie dawkowania oraz efektach stosowania znajdziesz na stronie www.latopic.pl

Zobacz też: Co wywołuje atopowe zapalenie skóry?