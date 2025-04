Reklama

Majtki na okres – czym są i jak działają?

Majtki na okres są wielorazową bielizną, którą nosi się w trakcie miesiączki zamiast jednorazowych podpasek, tamponów i wkładek lub jako ich uzupełnienie. Z zewnątrz majtki menstruacyjne są zazwyczaj wykonane z podobnych materiałów i w podobny sposób, jak zwykła bielizna - większość modeli dostępnych na rynku ma ciekawy design i krój zbliżony do popularnych fig. Niektóre z nich mają także dodatki w postaci koronkowych lub transparentnych wstawek, dlatego ciężko je na pierwszy rzut oka odróżnić od tradycyjnych majtek. A to dlatego, że cały sekret działania i skuteczności bielizny menstruacyjnej tkwi nie na zewnątrz, lecz w środku.

Majtki na okres najczęściej składają się z kilku warstw:

antybakteryjnej tkaniny odprowadzającej wilgoć, która bezpośrednio styka się z Twoją skórą - jej zadaniem jest zapewnienie Ci komfortu i uczucia suchości nawet na początku miesiączki;

bardzo chłonnej, naturalnej dzianiny lub tkaniny, która absorbuje i magazynuje wilgoć, chroniąc przed przeciekaniem;

nieprzemakalnej warstwy ochronnej, zabezpieczającej przed powstawaniem nieestetycznych plam na Twoich ubraniach.

Dzięki takiej konstrukcji, majtki menstruacyjne gwarantują ochronę i pełen komfort użytkowania nawet przez 12 godzin, także w nocy.

Jak używać bielizny menstruacyjnej?

Bielizna menstruacyjna powstała po to, byś mogła zrezygnować z używania innych środków higienicznych bądź jako dodatkowa ochrona przy stosowaniu kubeczka menstruacyjnego lub tamponów.

W przypadku, kiedy Twoje miesiączki nie są bardzo obfite, możesz z powodzeniem używać ich jako jedynego zabezpieczenia już od pierwszego dnia okresu. W przypadku obfitych okresów, zaleca się łączenie bielizny menstruacyjnej z tamponami lub kubeczkiem menstruacyjnym. Dzięki takiemu połączeniu możesz być spokojna i czuć się w pełni komfortowo.

Częstotliwość zmiany majtek menstruacyjnych jest kwestią indywidualną. Jeśli masz już wcześniejsze doświadczenie z używaniem jedno-lub wielorazowych podpasek i wkładek, bez problemu rozpoznasz moment, w którym powinnaś włożyć kolejną parę. Chłonność majtek odpowiada zazwyczaj kilku tamponom, dlatego w większości przypadków wystarczy zmieniać je 2-3 razy na dobę.

Jak nazwa wskazuje, bielizna menstruacyjna została stworzona do używania w trakcie miesiączki. Nie oznacza to, że masz nosić majtki na okres tylko przez kilka dni w miesiącu – mają one znacznie szersze zastosowanie! Dzięki zdolnościom pochłaniania wilgoci, z powodzeniem możesz wykorzystać je także:

w ciąży, kiedy zwiększa się ilość produkowanego śluzu i wydzieliny;

w przypadku nietrzymania moczu – majtki pochłoną i odprowadzą jego nadmiar;

przy plamieniach występujących w trakcie cyklu;

w połogu - samodzielnie lub jako dodatkowe zabezpieczenie dla podkładów poporodowych;

w trakcie intensywnych treningów, kiedy wchłoną nadmiar potu, pozostawiając uczucie suchości na skórze.

Jeśli nie chcesz rezygnować z jednorazowych środków higienicznych, możesz używać majtek menstruacyjnych jako dodatkowej ochrony przed przeciekaniem – sprawdzą się np. w nocy oraz w pierwszych dniach obfitej miesiączki. Zalety bielizny na okres docenią też użytkowniczki kubeczków menstruacyjnych, szczególnie te początkujące, gdyż wiemy, że nauka zakładania kubeczka może być trudna. Z bielizną menstruacyjną to idealne połączenie. Chłonna warstwa majtek zaabsorbuje resztki wydzieliny, które wyciekły w wyniku nieprawidłowej aplikacji kubeczka bądź jego przepełnienia.

Higiena i pranie bielizny menstruacyjnej

Po użyciu w trakcie miesiączki bieliznę menstruacyjną należy przepłukać w zimnej wodzie by wypłukać krew, a następnie wyprać w pralce z innymi rzeczami. Przy doborze programu i temperatury prania kieruj się oznaczeniami producenta, wskazanymi na metce – niektóre tkaniny mogą wymagać bardziej uważnego traktowania i delikatniejszej pielęgnacji. Wcześniejsze zapranie majtek nie jest konieczne, jeśli nie zostały zabrudzone krwią, tylko np. śluzem, potem lub moczem.

Majtki menstruacyjne najlepiej suszyć w pozycji wiszącej, z dala od źródeł ciepła, np. kaloryferów. Nie zaleca się także suszenia ich w suszarkach bębnowych – może to zmniejszyć chłonność tkaniny.

Majtki menstruacyjne – zalety i wady

Majtki menstruacyjne są bardzo bezpiecznym i łagodnym dla skóry środkiem higienicznym. Modele wykonane głównie z naturalnych surowców są bardzo komfortowe w noszeniu - w odróżnieniu od materiałów syntetycznych, zapewniają utrzymanie idealnej temperatury ciała dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Majtki na okres są cieńsze niż standardowe podpaski, dlatego nie odznaczają się pod ubraniem.

Bielizna menstruacyjna będzie świetnym wyborem także dla fanek ekologii i zero waste. Jest produktem wielokrotnego użytku, który przy właściwej pielęgnacji wystarczy nawet na kilka lat stosowania. Co więcej, używając majtek na okres ograniczasz kupowanie jednorazowych produktów higienicznych, a więc też produkcję dodatkowych śmieci. Wszystkie te aspekty przekładają się na ochronę przyrody i środowiska naturalnego.

Wadą takiego rozwiązania jest natomiast cena pojedynczej pary majtek, zaczynająca się od ok. 100 zł. Biorąc pod uwagę, że potrzebujesz minimum 2, a często i więcej par, na początku swojej przygody z majtkami na okres będziesz musiała liczyć się ze sporym wydatkiem. O dziwo, może się okazać, że ta kwota i tak będzie niższa od ceny, jaką zapłaciłabyś za podpaski i tampony, zużyte w trakcie całego okresu użytkowania wielorazowych majtek.

Jak wybrać majtki na okres?

Wybierając idealne majtki na okres, warto zwrócić uwagę na klika aspektów, które znacząco podnoszą komfort użytkowania bielizny:

naturalne materiały – w składzie majtek powinny przeważać tkaniny pochodzące z naturalnych surowców, np. bawełna, bambus, wełna, najlepiej opatrzone certyfikatem jakości. Warstwa nieprzemakalna zawsze będzie wykonana z syntetyków, jednak nie ma ona bezpośredniego kontaktu ze skórą;

dodatek substancji antybakteryjnych, np. jonów srebra, które zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów, będących źródłem np. przykrego zapachu;

dobór odpowiedniego rozmiaru – za małe majtki mogą nieprzyjemnie wżynać się w skórę, a za duże, nieprzylegające do ciała, nie ochronią Cię w pełni przed przeciekaniem;

fason i wygląd – wybieraj taką bieliznę menstruacyjną, która Ci się podoba i w której czujesz się dobrze; dzięki temu będziesz chętniej po nią sięgać.

Wygodna bielizna na okres – majtki menstruacyjne WIMIN

Najwyższy komfort i bezpieczeństwo w trakcie okresu można uzyskać dzięki wygodnej bieliźnie na okres WIMIN, zapewniającej 100% suchości i ochrony przed plamami. Chłonność majtek menstruacyjnych WIMIN jest porównywalna do aż 4 tamponów. Umożliwia to umieszczona w nich antybakteryjna, bambusowa warstwa absorbująca wilgoć i chroniąca przed niechcianymi przeciekami.

Naturalna bawełna, z której powstają majtki menstruacyjne WIMIN, została dodatkowo wzbogacona o jony srebra zapobiegające rozwojowi i namnażaniu się szkodliwych drobnoustrojów przez cały czas użytkowania bielizny. Zastosowanie przewiewnych i przyjaznych skórze, antybakteryjnych materiałów sprawia, że majtki na okres WIMIN przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka podrażnień i infekcji intymnych. Ta wyjątkowa bielizna menstruacyjna chroni nie tylko Ciebie, ale też Twoje ubrania. Specjalna, nieprzemakalna warstwa zapobiega powstawaniu plam na Twoich spodniach bądź sukienkach, co z pewnością docenią także użytkowniczki kubeczków menstruacyjnych.

Bielizna na okres WIMIN, powstaje wyłącznie w Polsce i tylko z polskich materiałów, posiadających certyfikat jakości OEKO-TEX®. Takie oznaczenie jest szczególnie ważne w przypadku produktów mających styczność ze skórą – gwarantuje ono, że tkanina jest wolna od niebezpiecznych substancji, zagrażających konsumentom. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów bezpośrednio przekłada się także na dłuższy czas użytkowania majtek – posłużą Ci one nawet przez kilka lat!

Majtki menstruacyjne WIMIN dostępne są w rozmiarach od XXS do XXL - każda z Was bez problemu dobierze idealny rozmiar dla siebie (wystarczy odpowiednio się zmierzyć). Modele posiadają ciekawe, koronkowe wstawki po bokach, które sprawiają, że bielizna nie przypomina "babcinych" majtek. Dodatkowo, majtki WIMIN są miękkie i elastyczne oraz cieńsze niż standardowa podpaska. Wszystko to przekłada się na komfort i wygodę noszenia. Kupisz je już za 90zł za sztukę.

